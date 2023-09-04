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Реєстрація українських авто в Чехії: що зміниться з 1 жовтня

4 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Реєстрація українських авто в Чехії: що зміниться з 1 жовтня
В Чехії зареєструють українські авто, щоб ефективніше збирати штрафи за порушення ПДР. Фото: ProUkrainu
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Сьогодні в Чехії перебуває понад 300 тис. громадян України та близько 40 тис. авто на українських номерах. Місцевий Мінтранс готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які перебувають у цій країні.

Про це повідомив чеський сайт ProUkrainu.

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Реєстр почне працювати з 1 жовтня 2023 року, а діяти — з 1 січня 2024-го. З січня користувачі автомобілів з українськими номерами повинні будуть зареєструвати їх протягом семи днів. В іншому випадку їм загрожує штраф до 30 тис. чеських крон (майже 50 тис. грн за актуальним курсом).

Причина запровадження реєстру

  • Чеські органи влади не можуть штрафувати українських водіїв за порушення правил дорожнього руху.
  • Деякі українці не мають обов’язкової страховки та не вказують своє фактичне місце проживання.

Як відбуватиметься реєстрація

  • Безплатно.
  • В місцевих муніципалітетах (протягом вересня точні адреси розмістять на сайті Мінтрансу).
  • Можливість онлайн-реєстрації не розглядається — доведеться відвідати установи офлайн.
  • Технічний огляд авто не проводитиметься.
  • Оператор авто має надати основну інформацію про себе, зокрема адресу проживання та за наявності — ідентифікаційний номер.
  • Окрім реєстраційного номера, дані транспортного засобу також повинні містити його VIN-код.

Українські авто в Чехії

  • За даними Чеської канцелярії страховиків (ČKP), по країні їздять 38 тис. українських автомобілів, з них 4 тис. — не застраховані.
  • За даними Чеської страхової асоціації (ČAP), в Чехії близько 42 тис. українських авто, з них близько 10% не мають сплаченого обов’язкового страхування.
  • Наразі існує право шестимісячного відтермінування сплати штрафу для осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.
  • В ČAP також повідомили, що з березня 2022 року до кінця червня 2023 року було заявлено про 201 незастрахований випадок з українськими машинами. Це — лише 7% від загальної кількості ДТП за участю незастрахованих автомобілів у Чехії (загалом 2611 аварій).

Раніше ми писали, за що можуть покарати водія у Польщі. Також повідомляли, як українці можуть оформити міжнародне посвідчення водія.

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