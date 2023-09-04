Регистрация украинских авто в Чехии: что изменится с 1 октября

В Чехии зарегистрируют украинские автомобили, чтобы эффективнее собирать штрафы за нарушение ПДД. Фото: ProUkrainu

Сегодня в Чехии находятся более 300 тыс. граждан Украины и около 40 тыс. автомобилей на украинских номерах. Местный Минтранс готовится к запуску специального реестра транспортных средств с находящимися в этой стране государственными номерными знаками Украины.

Об этом сообщил чешский сайт ProUkrainu.

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Реестр начнет работать с 1 октября 2023 года, а действовать — с 1 января 2024-го. С января пользователи автомобилей с украинскими номерами должны будут зарегистрировать их в течение семи дней. В противном случае им грозит штраф до 30 тыс. чешских крон (около 50 тыс. грн по актуальному курсу).

Причина введения реестра

Чешские органы власти не могут штрафовать украинских водителей за нарушение ПДД.

У некоторых украинцев нет обязательной страховки и не указывают свое фактическое место жительства.

Как будет проходить регистрация

Бесплатно.

В местных муниципалитетах (в течение сентября точные адреса разместят на сайте Минтранса).

Возможность онлайн-регистрации не рассматривается — придется посетить учреждения офлайн.

Технический осмотр автомобиля не предусмотрен.

Оператор авто должен предоставить основную информацию о себе, в частности адрес проживания и при наличии — идентификационный номер.

Кроме регистрационного номера, данные транспортного средства должны содержать его VIN-код.

Украинские авто в Чехии

По данным Чешской канцелярии страховщиков (ČKP), по стране ездят 38 тыс. украинских автомобилей, из них 4 тыс. не застрахованы.

По данным Чешской страховой ассоциации (ČAP), в Чехии около 42 тыс. украинских авто, из них около 10% не имеют уплаченного обязательного страхования.

В настоящее время существует право шестимесячной отсрочки уплаты штрафа для лиц, находящихся под временной защитой.

В ČAP также сообщили, что с марта 2022 года по конец июня 2023 года было заявлено о 201 незастрахованном случае с украинскими машинами. Это лишь 7% от общего количества ДТП с участием незастрахованных автомобилей в Чехии (всего 2611 аварий).

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