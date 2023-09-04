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Регистрация украинских авто в Чехии: что изменится с 1 октября

4 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Регистрация украинских авто в Чехии: что изменится с 1 октября
В Чехии зарегистрируют украинские автомобили, чтобы эффективнее собирать штрафы за нарушение ПДД. Фото: ProUkrainu
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Сегодня в Чехии находятся более 300 тыс. граждан Украины и около 40 тыс. автомобилей на украинских номерах. Местный Минтранс готовится к запуску специального реестра транспортных средств с находящимися в этой стране государственными номерными знаками Украины.

Об этом сообщил чешский сайт ProUkrainu.

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Реестр начнет работать с 1 октября 2023 года, а действовать — с 1 января 2024-го. С января пользователи автомобилей с украинскими номерами должны будут зарегистрировать их в течение семи дней. В противном случае им грозит штраф до 30 тыс. чешских крон (около 50 тыс. грн по актуальному курсу).

Причина введения реестра

  • Чешские органы власти не могут штрафовать украинских водителей за нарушение ПДД.
  • У некоторых украинцев нет обязательной страховки и не указывают свое фактическое место жительства.

Как будет проходить регистрация

  • Бесплатно.
  • В местных муниципалитетах (в течение сентября точные адреса разместят на сайте Минтранса).
  • Возможность онлайн-регистрации не рассматривается — придется посетить учреждения офлайн.
  • Технический осмотр автомобиля не предусмотрен.
  • Оператор авто должен предоставить основную информацию о себе, в частности адрес проживания и при наличии — идентификационный номер.
  • Кроме регистрационного номера, данные транспортного средства должны содержать его VIN-код.

Украинские авто в Чехии

  • По данным Чешской канцелярии страховщиков (ČKP), по стране ездят 38 тыс. украинских автомобилей, из них 4 тыс. не застрахованы.
  • По данным Чешской страховой ассоциации (ČAP), в Чехии около 42 тыс. украинских авто, из них около 10% не имеют уплаченного обязательного страхования.
  • В настоящее время существует право шестимесячной отсрочки уплаты штрафа для лиц, находящихся под временной защитой.
  • В ČAP также сообщили, что с марта 2022 года по конец июня 2023 года было заявлено о 201 незастрахованном случае с украинскими машинами. Это лишь 7% от общего количества ДТП с участием незастрахованных автомобилей в Чехии (всего 2611 аварий).

Ранее мы писали, за что могут наказать водителя в Польше. Также сообщалось, как украинцы могут оформить международное водительское удостоверение.

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