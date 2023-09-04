Регистрация украинских авто в Чехии: что изменится с 1 октября
Сегодня в Чехии находятся более 300 тыс. граждан Украины и около 40 тыс. автомобилей на украинских номерах. Местный Минтранс готовится к запуску специального реестра транспортных средств с находящимися в этой стране государственными номерными знаками Украины.
Об этом сообщил чешский сайт ProUkrainu.
Реестр начнет работать с 1 октября 2023 года, а действовать — с 1 января 2024-го. С января пользователи автомобилей с украинскими номерами должны будут зарегистрировать их в течение семи дней. В противном случае им грозит штраф до 30 тыс. чешских крон (около 50 тыс. грн по актуальному курсу).
Причина введения реестра
- Чешские органы власти не могут штрафовать украинских водителей за нарушение ПДД.
- У некоторых украинцев нет обязательной страховки и не указывают свое фактическое место жительства.
Как будет проходить регистрация
- Бесплатно.
- В местных муниципалитетах (в течение сентября точные адреса разместят на сайте Минтранса).
- Возможность онлайн-регистрации не рассматривается — придется посетить учреждения офлайн.
- Технический осмотр автомобиля не предусмотрен.
- Оператор авто должен предоставить основную информацию о себе, в частности адрес проживания и при наличии — идентификационный номер.
- Кроме регистрационного номера, данные транспортного средства должны содержать его VIN-код.
Украинские авто в Чехии
- По данным Чешской канцелярии страховщиков (ČKP), по стране ездят 38 тыс. украинских автомобилей, из них 4 тыс. не застрахованы.
- По данным Чешской страховой ассоциации (ČAP), в Чехии около 42 тыс. украинских авто, из них около 10% не имеют уплаченного обязательного страхования.
- В настоящее время существует право шестимесячной отсрочки уплаты штрафа для лиц, находящихся под временной защитой.
- В ČAP также сообщили, что с марта 2022 года по конец июня 2023 года было заявлено о 201 незастрахованном случае с украинскими машинами. Это лишь 7% от общего количества ДТП с участием незастрахованных автомобилей в Чехии (всего 2611 аварий).
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