Розмитнення авто у "Дії": в Мінцифри розповіли, коли з'явиться нова послуга

Розмитнення авто онлайн. Фото: "Дія"

Розмитнити авто через застосунок "Дія" можна буде вже цього року. Над цим працює Міністерство цифрової трансформації з Державною митною службою.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

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Коли з'явиться ця послуга

"Ми протягом цього року це зробимо. Зараз точно сказати, в який місяць — досить складно. Це така велика титанічна реформа, над якою ми працюємо разом з митницею", — пояснив Банік.

Боротьба з корупцією

За його словами, завдяки цій функції зменшиться рівень корупції, яка відбувається з українцями на митниці.

"Усі розуміють, що митниця — історично досить корумпована історія. За оцінками, рівень корупції там складає від 50 до 150 мільйонів доларів на рік. Якраз розмитнення авто, над яким ми працюємо, полягатиме в тому, щоб прибрати можливості і потреби, щоб була корупція при розмитненні автомобіля", — зазначив він.

Керівник із розвитку електронних послуг додав, що розмитнення онлайн запустять дуже швидко, тобто одразу, як Верховна Рада ухвалить потрібний для цього законопроєкт.

"Все буде суперспрощено. Зараз ми доопрацьовуємо законопроєкт, щоб знайти цю безкорупційну остаточну формулу, погодити її з депутатами. Тільки-но законопроєкт буде ухвалено, тоді ми дуже швидко запустимось із розмитненням", — запевнив Банік.

Нагадаємо, Верховна Рада може дозволити на час війни використовувати автомобілі з правим розташуванням керма. Це потрібно для військовослужбовців ЗСУ, які будуть використовувати такі автомобілі на театрі бойових дій.