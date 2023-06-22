Растаможка авто в "Дії": в Минцифре рассказали, когда появится новая услуга

Растаможка авто онлайн. Фото: "Дія"

Растаможить авто через приложение "Дія" можно будет уже в этом году. Над этим работает Министерство цифровой трансформации с Государственной таможенной службой.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

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Когда появится эта услуга

"Мы в течение этого года это сделаем. Сейчас точно сказать, в какой месяц достаточно сложно. Это такая большая титаническая реформа, над которой мы работаем вместе с таможней", — объяснил Баник.

Борьба с коррупцией

По его словам, благодаря этой функции уменьшится уровень коррупции, которая происходит с украинцами на таможне.

"Все понимают, что таможня — исторически достаточно коррумпированная история. По оценкам, уровень коррупции там составляет от 50 до 150 миллионов долларов в год. Как раз растаможка авто, над которым мы работаем, будет заключаться в том, чтобы убрать возможности и потребности, чтобы была коррупция при растаможке автомобиля", — отметил он.

Руководитель по развитию электронных услуг добавил, что растаможку онлайн запустят очень быстро, то есть сразу, как Верховная Рада примет нужный для этого законопроект.

"Все будет суперупрощено. Сейчас мы дорабатываем законопроект, чтобы найти эту бескоррупционную окончательную формулу, согласовать ее с депутатами. Как только законопроект будет принят, тогда мы очень быстро запустимся с растаможкой", — заверил Баник.

Напомним, Верховная Рада может разрешить на время войны использовать автомобили с правым расположением руля. Это необходимо для военнослужащих ВСУ, которые будут использовать такие автомобили на театре боевых действий.