Очереди на границе Украины сегодня, 28 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 28 августа
На сегодня, 28 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 28 августа
По состоянию на 00:00 28 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 18 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 90 л/а, 6 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 20 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 224 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, во Львовской области суд признал виновным директора строительной компании Дмитрия Штельмашенко виновным в том, что он с поддельными документами хотел пересечь границу. Кроме того, мужчина пытался дать взятку пограничнику.
Мы также писали, что Служба безопасности Украины задержала военных чиновников, которые "помогали" уклоняющимся избежать призыва и бежать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека.