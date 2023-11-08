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Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня

8 ноября 2023 07:17
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 8 ноября
Очереди на границе с Украиной. Фото: Госпогранслужба
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На сегодня, 8 ноября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы .

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Очереди на границе Украины 8 ноября: пункты пропуска

По состоянию на 00:00 8 ноября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 8 ноября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 50 л/а, 11 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 50 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 30 л/а, 18 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 433 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 8 ноября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 11 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 8 ноября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 0 л/а, 16 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 8 ноября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 8 ноября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, начат сезон замены летней резины на зимнюю . Часто водители не обращают внимание, как именно мастера меняют им шины, а зря — погрешности работников шиномонтажа могут привести к очень неприятным последствиям.

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