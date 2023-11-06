П'ять обов'язкових правил встановлення зимових шин на авто

Автовласнику в майстерні варто спостерігати, що саме робить шиномонтажник з колесами його машини. Фото: freepik

Розпочато сезон заміни літньої гуми на зимову. Часто водії не звертають увагу, як саме майстри міняють їм шини, а даремно — похибки працівників шиномонтажу можуть призвести до дуже неприємних наслідків.

П'ять грубих помилок, які роблять в майстернях під час встановлення зимових шин визначив портал MMR.

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1. Кріплення коліс

Зверніть увагу на коректну затяжку болтів кріплення коліс. Не можна затягувати болти по черзі, адже це може спричинити перекіс колеса. Наприклад, якщо на маточці п’ять болтів, то порядок затягування має бути наступним: 1-4-2-5-3.

Чим загрожує недотримання правила: вібрація колеса під час руху.

2. Фінальна протяжка кріплення колеса

Монтажники повинні це робити спеціальним динамометричним ключем.

Чим загрожує недотримання правила: поломка шпильки.

3. Напрямок обертання шини

Важливо не переплутати напрямок обертання шини. Необхідно переконатися, що шини встановлені правильно, дотримуючись вказаних на боковині шин стрілок з написом "Rotation".

Чим загрожує недотримання правила: погіршення керованості авто.

4. Обробка покришки

Коли встановлюють шини, краї покришки обробляють спеціальним розчином для того, щоб шина добре прилягала до диска та герметично фіксувалася. Якщо працівник СТО не виконає цю умову, то за деякий час шина може стати нерівно та щільно прилипнути до диска.

Чим загрожує недотримання правила: ускладнений демонтаж шини.

5. Мастило замість пасти

Часто у недорогих майстернях пропонують використовувати відпрацьовану моторну оливу замість спеціальної пасти. Це неприпустимо, позаяк мастило є шкідливим для гуми.

Чим загрожує недотримання правила: на внутрішній стороні шини можуть з’явитися мікротріщини, які зрештою призведуть до руйнування покришки.

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