Десять порад, як підготувати авто до зими

Реальність українських доріг взимку є непростим випробуванням для автомобілів. Фото: pixabay

Не потрібно зайвий раз повторювати про кардинальну зміну умов експлуатації машини в холодну погоду. До низьких температур, ожеледиці, реагентів на дорогах та інших сюрпризів зими потрібно підготуватися заздалегідь.

Про це написав AvtoBlog.

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1. Акумулятор

На сильному морозі можуть виникати проблеми з пуском двигуна, тому необхідно завчасно подбати про справність батареї.

Термін служби батареї триває 3-5 років, можливо, вам вже час міняти батарею.

Перевірте дроти та клеми на знос та корозію — білий наліт на клемах потрібно відчистити за допомогою води, кухонної соди, та зубної щітки.

Перевірте щільність електроліту, якщо цей показник впав нижче позначки в 1,27, то варто замінити акумулятор.

Також перевірте рівень рідини в акумуляторі — у разі необхідності долийте дистильовану воду, але не перелийте через край.

2. Олива

Напередодні морозів потрібно замінити оливу та масляний фільтр. У холодну пору олива густіє й повільніше тече по деталях, що може викликати перегрів двигуна. Тому бажано залити оливу з меншою в’язкістю, яка добре підходить для зими.

3. Антифриз

Охолоджуючу рідину варто замінити антифризом, який захищає двигун автомобіля від замерзання в холодну погоду та від корозії. Важливо підтримувати в радіаторі рівну кількість води та антифризу, що запобігає замерзанню рідин за температури майже до -40°C.

4. Повний бак палива

Низька температура з постійними перепадами може привести до утворення конденсату на стінках напівпорожнього бака, й незабаром в паливо потрапить вода. Вода важча пального, тому вона опуститься на дно та, потрапивши в паливопровід, замерзне й перекриє шлях палива до двигуна. Ремонт такої несправності коштуватиме дуже дорого.

5. Обігрівач

Цей пристрій потрібно перевірити на справність обов'язково. По-перше, щоб ви не замерзли в машині. По-друге, функціонуючий обігрівач розв'язує проблему утворення конденсату на вікнах та лобовому склі.

6. Склоочисник

Погана видимість в холодну погоду небезпечна, тому переконайтеся, що двірники справні — рекомендується міняти щітки склоочисників кожні 6-12 місяців. Склоомивач слід замінити на зимовий.

7. Ремені та патрубки

Перевірте стан ременів та патрубки під капотом. Низькі температури можуть їх послабити. Якщо внаслідок цього щось вийде з ладу в дорозі, то доведеться чекати евакуатора.

8. Гальмівні колодки

Гальмівні колодки, навіть не дуже зношені, перед зимою необхідно замінити — основною причиною заносу є різниця гальмівних моментів коліс. Гальмівну рідину варто міняти щонайменше раз на два роки.

9. Аварійний набір

Щоб надовго не застряти під час непередбачуваної ситуації на узбіччі, потрібно мати з собою:

запасне колесо та інструменти для заміни пробитого;

моторну оливу;

склоомивач;

охолоджуючу рідину;

скребок;

ліхтар;

запасні рукавички, черевики та тепле покривало, які допоможуть зігрітися.

Деякі водії возять з собою сіль на випадок, якщо авто застрягне. У такому разі можна посипати сніг перед колесами сіллю та створити додаткове зчеплення, яке дозволить виїхати.

10. Зимова гума

Обов'язково замініть літні шини та зимові. На холоді м'яка літня гума твердішає, фактично перетворюється на слизьку пластмасу та починає ковзати по дорозі. Керувати таким авто не просто важко, а й дуже небезпечно з точки зору ризику виникнення аварійних ситуацій.

Зазначимо, що в Україні набувають популярності електричні авто, тому раніше ми представляли ТОП 9 електромобілів для водіння взимку 2023-2024.