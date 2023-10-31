Зимові авто: ТОП 9 електрокарів для холодної погоди 2023-2024

ТОП 9 електромобілів для водіння взимку 2023-2024
Відомо, що в холодну пору року продуктивність акумуляторів електромобілів падає нижче оптимального діапазону руху, але виробники покращують запас ходу з кожною новою моделлю. До того ж усі авто в рейтингу мають повний привід, а також підігрів сидінь та керма.
Про це написали U.S.News.
ТОП 9 електромобілів для водіння взимку 2023-2024
- 2023 Rivian R1T — загальна оцінка 9,4 з 10.
- 2023 Ford F-150 Lightning — 9,3/10.
- 2023 Lucid Air — 8,9/10.
- 2023 BMW i4 — 8,8/10.
- 2023 Kia EV6 — 8,7/10.
- 2024 Audi Q8 e-tron — 8,7/10.
- 2023 Tesla Model 3 — 8,6/10.
- 2023 Hyundai Ioniq 5 — 8,5/10.
- 2023 Ford Mustang Mach-E — 8,4/10.
Rivian R1T
Пікап з унікальним дизайном та розумними функціями, який поставляється у стандартній комплектації з підігрівом керма та передніх сидінь.
Комплектується або 2-моторною установкою з двигуном на кожній осі, або 4-моторною установкою з двигуном на кожному колесі.
Чотиримоторна модель з батареєю Max має запас ходу 660 км. Швидка зарядка постійним струмом за 25 хвилин додає 225 км пробігу.
Ford F-150 Lightning
Кермо з підігрівом є опцією в комплектації XLT та стандартним у варіантах Lariat та Platinum. Задні сидіння з підігрівом є опцією в комплектації Lariat.
Існує кілька конфігурацій силових агрегатів з двома двигунами, що передають потужність на всі чотири колеса.
Найкращий запас ходу забезпечує акумуляторна батарея збільшеного радіуса дії в комплектаціях XLT або Lariat. Авто може проїхати до 515 км, а швидка зарядка постійним струмом додає 87 км всього за 10 хвилин.
Lucid Air
У комплектації Grand Touring запас ходу становить 830 км, а за допомогою швидкої зарядки постійного струму 3-го рівня він може додати 483 км за 20 хвилин.
В незалежності від варіантів Air пропонує розкішний салон з найсучаснішими технологіями та зимовими функціями, зокрема підігрів передніх сидінь.
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