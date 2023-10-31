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ТОП 9 електромобілів для водіння взимку 2023-2024

31 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Зимові авто: ТОП 9 електрокарів для холодної погоди 2023-2024
Щороку електромобілі отримують нове обладнання, щоб водії отримували максимальне задоволення від зимових поїздок. Фото: usnews.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Відомо, що в холодну пору року продуктивність акумуляторів електромобілів падає нижче оптимального діапазону руху, але виробники покращують запас ходу з кожною новою моделлю. До того ж усі авто в рейтингу мають повний привід, а також підігрів сидінь та керма.

Про це написали U.S.News.

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ТОП 9 електромобілів для водіння взимку 2023-2024

  1. 2023 Rivian R1T — загальна оцінка 9,4 з 10.
  2. 2023 Ford F-150 Lightning — 9,3/10.
  3. 2023 Lucid Air — 8,9/10.
  4. 2023 BMW i4 — 8,8/10.
  5. 2023 Kia EV6 — 8,7/10.
  6. 2024 Audi Q8 e-tron — 8,7/10.
  7. 2023 Tesla Model 3 — 8,6/10.
  8. 2023 Hyundai Ioniq 5 — 8,5/10.
  9. 2023 Ford Mustang Mach-E — 8,4/10.

Rivian R1T

Фото: carbuzz.com

Пікап з унікальним дизайном та розумними функціями, який поставляється у стандартній комплектації з підігрівом керма та передніх сидінь.

Комплектується або 2-моторною установкою з двигуном на кожній осі, або 4-моторною установкою з двигуном на кожному колесі.

Чотиримоторна модель з батареєю Max має запас ходу 660 км. Швидка зарядка постійним струмом за 25 хвилин додає 225 км пробігу.

Ford F-150 Lightning

Фото: gearjunkie.com

Кермо з підігрівом є опцією в комплектації XLT та стандартним у варіантах Lariat та Platinum. Задні сидіння з підігрівом є опцією в комплектації Lariat.

Існує кілька конфігурацій силових агрегатів з двома двигунами, що передають потужність на всі чотири колеса.

Найкращий запас ходу забезпечує акумуляторна батарея збільшеного радіуса дії в комплектаціях XLT або Lariat. Авто може проїхати до 515 км, а швидка зарядка постійним струмом додає 87 км всього за 10 хвилин.

Lucid Air

Фото: dupontregistry.com

У комплектації Grand Touring запас ходу становить 830 км, а за допомогою швидкої зарядки постійного струму 3-го рівня він може додати 483 км за 20 хвилин.

В незалежності від варіантів Air пропонує розкішний салон з найсучаснішими технологіями та зимовими функціями, зокрема підігрів передніх сидінь.

Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також повідомляли про три найкращі авто, які рекомендують американські водії.

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