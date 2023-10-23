Як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок: лайфхаки

Електромобілі потребують догляду, щоб залишатися в строю протягом тривалого часу. Фото: thelastdriverlicenseholder.com

В Україні у вересні продажі електромобілів встановили черговий рекорд, адже було придбано понад 6,1 тис. нових та вживаних електрокарів, що на 144% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Експерти дали кілька дієвих порад з догляду за електромобілями, щоб зберігати їх у гарному стані.

Про це повідомили Автопоради.

Читайте також:

Акумулятор

Не можна розряджати батарею до мінімуму – намагайтеся тримати рівень заряду акумулятора в межах рекомендованих значень.

Бажано заряджати батарею на повну після кожної поїздки.

Завжди використовуйте зарядне устаткування, рекомендоване виробником.

Техобслуговування

Якщо ваш електромобіль оснащений редуктором, регулярно міняйте масло.

Періодично перевіряйте гальмівну систему.

Регулярно перевіряйте стан шин — правильний тиск допоможе підтримувати ефективність і безпеку.

Навантаження авто

Перевищення навантаження може призвести до перегріву електричних компонентів та погіршити загальну надійність автомобіля.

Дотримуйтесь рекомендацій виробників стосовно навантаження авто.

Системи охолодження

Ці системи важливі для забезпечення оптимальної температури електричних компонентів.

Потрібно періодично перевіряти рівень охолоджуючої рідини.

Зберігання електромобіля

При вимушеному простої електромобіля слідкуйте за рекомендаціями виробника щодо температурних умов і режимів зарядки.

Раніше ми писали, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ. Також ми представляли ТОП 10 найефективніших електромобілів у 2023 році.