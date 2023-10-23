Як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок: лайфхаки
23 жовтня 2023 16:25
Електромобілі потребують догляду, щоб залишатися в строю протягом тривалого часу. Фото: thelastdriverlicenseholder.com
В Україні у вересні продажі електромобілів встановили черговий рекорд, адже було придбано понад 6,1 тис. нових та вживаних електрокарів, що на 144% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Експерти дали кілька дієвих порад з догляду за електромобілями, щоб зберігати їх у гарному стані.
Про це повідомили Автопоради.
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Акумулятор
- Не можна розряджати батарею до мінімуму – намагайтеся тримати рівень заряду акумулятора в межах рекомендованих значень.
- Бажано заряджати батарею на повну після кожної поїздки.
- Завжди використовуйте зарядне устаткування, рекомендоване виробником.
Техобслуговування
- Якщо ваш електромобіль оснащений редуктором, регулярно міняйте масло.
- Періодично перевіряйте гальмівну систему.
- Регулярно перевіряйте стан шин — правильний тиск допоможе підтримувати ефективність і безпеку.
Навантаження авто
- Перевищення навантаження може призвести до перегріву електричних компонентів та погіршити загальну надійність автомобіля.
- Дотримуйтесь рекомендацій виробників стосовно навантаження авто.
Системи охолодження
- Ці системи важливі для забезпечення оптимальної температури електричних компонентів.
- Потрібно періодично перевіряти рівень охолоджуючої рідини.
Зберігання електромобіля
- При вимушеному простої електромобіля слідкуйте за рекомендаціями виробника щодо температурних умов і режимів зарядки.
Раніше ми писали, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ. Також ми представляли ТОП 10 найефективніших електромобілів у 2023 році.
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