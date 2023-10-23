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Як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок: лайфхаки

23 жовтня 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок: лайфхаки
Електромобілі потребують догляду, щоб залишатися в строю протягом тривалого часу. Фото: thelastdriverlicenseholder.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Україні у вересні продажі електромобілів встановили черговий рекорд, адже було придбано понад 6,1 тис. нових та вживаних електрокарів, що на 144% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Експерти дали кілька дієвих порад з догляду за електромобілями, щоб зберігати їх у гарному стані.

Про це повідомили Автопоради.

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Акумулятор

  • Не можна розряджати батарею до мінімуму – намагайтеся тримати рівень заряду акумулятора в межах рекомендованих значень.
  • Бажано заряджати батарею на повну після кожної поїздки.
  • Завжди використовуйте зарядне устаткування, рекомендоване виробником.

Техобслуговування

  • Якщо ваш електромобіль оснащений редуктором, регулярно міняйте масло.
  • Періодично перевіряйте гальмівну систему.
  • Регулярно перевіряйте стан шин — правильний тиск допоможе підтримувати ефективність і безпеку.

Навантаження авто

  • Перевищення навантаження може призвести до перегріву електричних компонентів та погіршити загальну надійність автомобіля.
  • Дотримуйтесь рекомендацій виробників стосовно навантаження авто.

Системи охолодження

  • Ці системи важливі для забезпечення оптимальної температури електричних компонентів.
  • Потрібно періодично перевіряти рівень охолоджуючої рідини.

Зберігання електромобіля

  • При вимушеному простої електромобіля слідкуйте за рекомендаціями виробника щодо температурних умов і режимів зарядки.

Раніше ми писали, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ. Також ми представляли ТОП 10 найефективніших електромобілів у 2023 році.

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