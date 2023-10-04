Шокуюче відкриття: експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ

Ціновий дисбаланс особливо помітний під час користування бюджетними електрокарами та аналогічними моделями ДВЗ. Фото: Ford

Нове дослідження компанії JD Power підкреслило різницю між вартістю володіння електромобілями та їхніми аналогами з ДВЗ. Особливо відчутна різниця у цінах на ринку бюджетних моделей електрокарів та бензинових авто.

Про це повідомив InsideEVs.

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Середня п'ятирічна вартість володіння електромобілем преміумкласу на 287 доларів (на 0,4%) більше, ніж аналогічним автомобілем з ДВЗ.

Експлуатація електромобілів масового ринку за цей же період коштує на 9529 доларів (або на 18%) вище, ніж їхніх бензинових родичів.

Причини цінового дисбалансу

Автовиробники, які переходять на електромобілі, як правило, спочатку випускають дорогі продукти, які згодом змінюються доступнішими моделями. Фактично 76% продажів електромобілів припадає на ринок преміум.

"Багато дилерів преміумбрендів користуються податковою знижкою на лізинг електромобілів, що робить вартість цих транспортних засобів більш вигідною", — розповів виконавчий директор JD Power Брент Грубер.

Масові марки електромобілів здебільшого не мають права на податкові пільги, а навіть якщо й мають, то дилери не обов'язково передають їх у лізинг. Саме тут вони втрачають свою конкурентну перевагу.

Розкішний Mercedes-Benz EQB має середню вартість п'ятирічного володіння в 72 107 доларів. Аналогічний автомобіль з ДВЗ коштуватиме 71 420 доларів, що лише на 687 доларів менше.

Масова модель Ford Mustang Mach-E коштує 67 719 за п'ять років володіння, що на 16 тис. доларів більше, ніж аналогічний кросовер з бензиновим двигуном за такий же період.

Прогноз вирівняння цін

Дослідження прогнозує, що Chevrolet Equinox EV 2024 року покладе початок руху до паритету на масовому ринку. General Motors заявила, що модель, виробництво якої вже розпочалося, коштуватиме від 30 тис. доларів до сплати податків та зборів.

Втім, General Motors давала аналогічні обіцянки щодо електричних вантажівок Silverado EV та Blazer EV, які мали коштувати 40 тис. доларів. Але компанія була змушена скасувати ці плани, й ціна Silverado EV зараз становить понад 70 тис. доларів.

У звіті JD Power підсумовується, що сегмент електричних компактних позашляховиків є пріоритетним для виробників, й заплановані доступні моделі можуть привести до цінового паритету з ДВЗ у майбутньому.

Раніше ми писали про дві нові моделі електричного компактного кросовера Smart #1 2024 — Pro+ та Premium, ціни на які порівняно з попередніми авто лінійки знижено на 1270 та 2600 доларів відповідно.

Також випущено компактний електричний мінівен Arcfox Kaola максимально пристосований для подорожей вагітних жінок та мамусь з малюками, який коштує від 18 тис. доларів.