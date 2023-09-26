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Вийшов компактний електричний кросовер Smart #1 2024: характеристики та ціни

26 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Вийшов компактний електричний кросовер Smart #1 2024: характеристики та ціни
Smart #1 2024 продовжує дизайн попередньої моделі. Фото: carnewschina.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В Китаї презентували дві нові моделі Smart #1 2024 — Pro+ та Premium. Порівняно з попередніми авто лінійки ціни на нові електрокари знижено на 1270-2600 доларів.

Про це повідомили CarNewsChina.

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Характеристики Smart #1

  • Розміри авто: 4270 х 1822 х 1636 мм, колісна база 2750 мм.
  • Об'єм багажника: 323 л, після складання задніх сидінь — 986 л.
  • Електродвигун потужністю 200 кВт та 343 Нм.
  • Час розгону до 100 км/год — 6,7 с.
  • Обидві моделі Pro+ та Premium живляться від потрійної літієвої батареї місткістю 66 кВт-год.
  • Запас ходу Pro+ — 535 км.
  • Запас ходу Premium — 560 км.
  • Швидка зарядка з 30% до 80% займає 30 хвилин, а повільна — 7,5 годин.
  • Premium оснащується 19-дюймовими колесами, модель Pro+ — 18-дюймовими.
Фото: dongchedi.com

В салоні на центральній панелі розташований 12,8-дюймовий екран управління з вбудованим чіпом Qualcomm Snapdragon 8155.

Перед кермом — 9,2-дюймова РК-панель приладів.

Під кришкою центральної консолі — панель бездротової зарядки для мобільних телефонів і два підстаканники.

Фото: smart.cn

Модель Premium має додаткові конфігурації, зокрема просунутіші функції — моніторинг втоми водія, допомога при зміні смуги руху, автоматична система ароматизації, акустична система Beats, шкіряні сидіння та кермо, підігрів передніх сидінь та дисплей на лобовому склі.

Ціни на Smart #1 2024

  • Smart #1 Pro+ — 27800 доларів;
  • Smart #1 Premium — 31400 доларів.

Раніше ми писали про ціни та характеристики нового бюджетного позашляховика Haval H5. Також Chery представила новий недорогий компактний кросовер Tansuo 06.

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