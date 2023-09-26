Вышел компактный электрический кроссовер Smart #1 2024: характеристики и цены
В Китае презентовали две новые модели Smart #1 2024 – Pro+ и Premium. По сравнению с предыдущими авто линейками, цены на новые электрокары снижены на 1270 — 2600 долларов.
Об этом сообщили CarNewsChina.
Характеристики Smart #1
- Размеры авто: 4270 х 1822 х 1636 мм, колесная база 2750 мм.
- Объем багажника: 323 л, после складывания задних сидений — 986 л.
- Электродвигатель мощностью 200 кВт и 343 Нм.
- Время разгона до 100 км/ч — 6,7 с.
- Обе модели Pro+ и Premium питаются от тройной литиевой батареи емкостью 66 кВт-ч.
- Запас хода Pro+ — 535 км.
- Запас хода Premium — 560 км.
- Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 30 минут, а медленная — 7,5 часа.
- Premium оснащается 19-дюймовыми колесами, модель Pro+ — 18-дюймовыми.
В салоне на центральной панели находится 12,8-дюймовый экран управления со встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 8155.
Перед рулем — 9,2-дюймовая ЖК-панель приборов.
Под крышкой центральной консоли — панель беспроводной зарядки для мобильных телефонов и два подстаканника.
Модель Premium имеет дополнительные конфигурации, в частности более продвинутые функции — мониторинг усталости водителя, помощь при изменении полосы движения, автоматическая система ароматизации, акустическая система Beats, кожаные сиденья и руль, подогрев передних сидений и дисплей на лобовом стекле.
Цены на Smart #1 2024
- Smart #1 Pro+ — 27800 долларов;
- Smart #1 Premium — 31400 долларов.
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