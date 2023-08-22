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Chery представила новий недорогий компактний кросовер Tansuo 06

22 серпня 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Chery представила новий недорогий компактний кросовер Tansuo 06
Tansuo 06 доступний у чотирьох комплектаціях. Фото: carnewschina.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В Китаї розпочали продажі нового невеликого кросовера Chery Tansuo 06. На світовому ринку авто будуть реалізувати під назвою Jaecoo J7.

Chery Tansuo 06 має 5-місне компонування салону. Авто пропонують у чотирьох комплектаціях. Модель буде доступна як у повнопривідному виконанні, так й з приводом на одну вісь. Пізніше на ринок має вийти повноцінна гібридна версія PHEV.

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Характеристики Chery Tansuo 06

  • Довжина авто 4538 мм, ширина — 1898 мм, висота — 1680 мм, колісна база — 2672 мм.
  • Має 1,6-л бензиновий турбодвигун потужністю 145 кВт і 290 Нм крутного моменту.
  • Коробка передач 7DCT.
  • Розгін до 100 км/год за 8 секунд.
  • Витрата палива у повнопривідної версії: 7,5 л на 100 км шляху.

До системи допомоги водію входить 23 функції, зокрема:

  • запобігання лобовому зіткненню;
  • автоматичне екстрене гальмування;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • система розпізнавання дорожніх знаків.

Ціни на Chery Tansuo 06

  • Стандартна комплектація: 16 тис. дол.
  • Топова комплектація: 19,2 тис. дол.
У салоні Tansuo 06 встановлені 10,25-дюймова цифрова панель приладів та мультимедійна система на базі Qualcomm Snapdragon 8155 з 13,2-дюймовим сенсорним дисплеєм. Фото: carnewschina.com

Раніше ми писали, що Chery випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів. Також публікували ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні у 2023 році.

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