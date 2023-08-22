Chery представила новий недорогий компактний кросовер Tansuo 06
22 серпня 2023 16:45
Tansuo 06 доступний у чотирьох комплектаціях. Фото: carnewschina.com
В Китаї розпочали продажі нового невеликого кросовера Chery Tansuo 06. На світовому ринку авто будуть реалізувати під назвою Jaecoo J7.
Chery Tansuo 06 має 5-місне компонування салону. Авто пропонують у чотирьох комплектаціях. Модель буде доступна як у повнопривідному виконанні, так й з приводом на одну вісь. Пізніше на ринок має вийти повноцінна гібридна версія PHEV.
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Характеристики Chery Tansuo 06
- Довжина авто 4538 мм, ширина — 1898 мм, висота — 1680 мм, колісна база — 2672 мм.
- Має 1,6-л бензиновий турбодвигун потужністю 145 кВт і 290 Нм крутного моменту.
- Коробка передач 7DCT.
- Розгін до 100 км/год за 8 секунд.
- Витрата палива у повнопривідної версії: 7,5 л на 100 км шляху.
До системи допомоги водію входить 23 функції, зокрема:
- запобігання лобовому зіткненню;
- автоматичне екстрене гальмування;
- адаптивний круїз-контроль;
- система розпізнавання дорожніх знаків.
Ціни на Chery Tansuo 06
- Стандартна комплектація: 16 тис. дол.
- Топова комплектація: 19,2 тис. дол.
Раніше ми писали, що Chery випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів. Також публікували ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні у 2023 році.