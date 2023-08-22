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Chery представила новый недорогой компактный кроссовер Tansuo 06

22 августа 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Chery представила новый недорогой компактный кроссовер Tansuo 06
Tansuo 06 доступен в четырех комплектациях. Фото: carnewschina.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Китае приступили к продаже нового небольшого кроссовера Chery Tansuo 06. На мировом рынке авто будут реализовать под названием Jaecoo J7.

Chery Tansuo 06 имеет 5-местную компоновку салона. Автомобили предлагают в четырех комплектациях. Модель будет доступна как в полноприводном исполнении, так и с приводом на одну ось. Позже на рынок должна выйти полноценная гибридная версия PHEV.

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Характеристики Chery Tansuo 06

  • Длина авто 4538 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2672 мм.
  • Имеет 1,6-л бензиновый турбодвигатель мощностью 145 кВт и 290 Нм крутящего момента.
  • Коробка передач 7DCT.
  • Разгон до 100 км/ч за 8 секунд.
  • Расход топлива в полноприводной версии: 7,5 л на 100 км пути.

В систему помощи водителю входит 23 функции, в частности:

  • предотвращение лобового столкновения;
  • автоматическое экстренное торможение;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • система распознавания дорожных знаков.

Цены на Chery Tansuo 06

  • Стандартная комплектация: 16 тыс. дол.
  • Топовая комплектация: 19,2 тыс. дол.
В салоне Tansuo 06 установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система на базе Qualcomm Snapdragon 8155 с 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем. Фото: carnewschina.com

Ранее мы писали, что Chery выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов. Также публиковали ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине в 2023 году.

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