Chery представила новый недорогой компактный кроссовер Tansuo 06
22 августа 2023 16:45
Tansuo 06 доступен в четырех комплектациях. Фото: carnewschina.com
В Китае приступили к продаже нового небольшого кроссовера Chery Tansuo 06. На мировом рынке авто будут реализовать под названием Jaecoo J7.
Chery Tansuo 06 имеет 5-местную компоновку салона. Автомобили предлагают в четырех комплектациях. Модель будет доступна как в полноприводном исполнении, так и с приводом на одну ось. Позже на рынок должна выйти полноценная гибридная версия PHEV.
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Характеристики Chery Tansuo 06
- Длина авто 4538 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2672 мм.
- Имеет 1,6-л бензиновый турбодвигатель мощностью 145 кВт и 290 Нм крутящего момента.
- Коробка передач 7DCT.
- Разгон до 100 км/ч за 8 секунд.
- Расход топлива в полноприводной версии: 7,5 л на 100 км пути.
В систему помощи водителю входит 23 функции, в частности:
- предотвращение лобового столкновения;
- автоматическое экстренное торможение;
- адаптивный круиз-контроль;
- система распознавания дорожных знаков.
Цены на Chery Tansuo 06
- Стандартная комплектация: 16 тыс. дол.
- Топовая комплектация: 19,2 тыс. дол.
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