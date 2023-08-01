Электромагнитные кроссоверы в Украине в 2023 году: цены и доступность

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 в своем классе — авто с самым большим предложением в Украине. Фото: motorcar

В Украине электрокары приобретают популярность, несмотря на некоторые проблемы с эксплуатацией таких машин, в частности — ограниченный запас хода авто в холодное время года и малое количество электрических заправок. Сегодня на отечественном авторынке можно приобрести разные классы электромобилей, в частности кроссоверы.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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В настоящее время в каталогах издания много новых моделей, предназначенных изначально для реализации на китайском рынке. Но они интересны и клиентам в Украине, поскольку имеют цену ниже, чем у большинства авто с ДВС аналогичного класса, а по техническим характеристикам мало чем им уступают.

1. Volkswagen ID.4

продается: 460 единиц;

запас хода: 386–418 км;

цена: от 30 тыс. долл.;

2. Tesla Model Y

продается: 340 ед.;

запас хода: 528 км;

цена: от 35 тыс. дол.

3. Tesla Model X

продается: 250 ед.;

запас хода: 330–465 км;

цена: от 36,5 тыс. дол.

4. Audi e-tron

продается: 180 ед.;

запас хода: 355 км;

цена: 41,4 тыс. дол.

5. Honda M-NV

продается: 120 ед.;

запас хода: 335 км;

цена: 23,1 тыс. дол.

6. KIA Soul EV

продается: 110 ед.;

запас хода: 150–385 км;

цена: от 8,9 тыс. дол.

7. Volkswagen ID.6 Crozz

продается: 90 ед.;

запас хода: 410–560 км;

цена: от 36,4 тыс. дол.

8. Jaguar I-Pace

продается: 80 ед.;

запас хода: 375 км;

цена: от 34 тыс. дол.

9. Hyundai Kona EV

продается: 60 ед.;

запас хода: 412 км;

цена: от 22,9 тыс. дол.

10. Mercedes-Benz EQC

продается: 50 ед.;

запас хода: 450 км;

цена: от 50,5 тыс. дол.

11. KIA Niro

продается: 40 ед.;

запас хода: 380 км;

цена: от 25 тыс. дол.

12. Mazda MX-30

продается: 30 ед.;

запас хода: 210 км;

цена: от 20,3 тыс. дол.

13. Форд Mustang Mach-E

продается: 30 ед.;

запас хода: 337 км;

цена: от 36,5 тыс. дол.

14 BYD Yuan

продается: 20 ед.;

запас хода: 400 км;

цена: от 16,5 тыс. дол.

15. Hyundai Encino

продается: 20 ед.;

запас хода: 350 км;

цена: от 22,6 тыс. дол.

Сколько в Украине зарядных станций для электромобилей

В первый и в последний раз инвентаризацию зарядок для электрокаров украинское правительство провело два года назад. Поэтому, по данным Мининфраструктуры, на 1 ноября 2021 года в Украине было 3244 станции с 7661 терминалом. Из них скоростных — всего 24%.

В пересчет на тогдашнее количество электрокаров выходила одна зарядная станция на четыре автомобиля. Сегодня эта цифра, вероятно, еще выше.

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