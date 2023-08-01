Электромагнитные кроссоверы в Украине в 2023 году: цены и доступность

Электрические б/у кроссоверы в Украине в 2023 году: цены и доступность
В Украине электрокары приобретают популярность, несмотря на некоторые проблемы с эксплуатацией таких машин, в частности — ограниченный запас хода авто в холодное время года и малое количество электрических заправок. Сегодня на отечественном авторынке можно приобрести разные классы электромобилей, в частности кроссоверы.
Об этом пишет AUTO.RIA.
В настоящее время в каталогах издания много новых моделей, предназначенных изначально для реализации на китайском рынке. Но они интересны и клиентам в Украине, поскольку имеют цену ниже, чем у большинства авто с ДВС аналогичного класса, а по техническим характеристикам мало чем им уступают.
1. Volkswagen ID.4
- продается: 460 единиц;
- запас хода: 386–418 км;
- цена: от 30 тыс. долл.;
2. Tesla Model Y
- продается: 340 ед.;
- запас хода: 528 км;
- цена: от 35 тыс. дол.
3. Tesla Model X
- продается: 250 ед.;
- запас хода: 330–465 км;
- цена: от 36,5 тыс. дол.
4. Audi e-tron
- продается: 180 ед.;
- запас хода: 355 км;
- цена: 41,4 тыс. дол.
5. Honda M-NV
- продается: 120 ед.;
- запас хода: 335 км;
- цена: 23,1 тыс. дол.
6. KIA Soul EV
- продается: 110 ед.;
- запас хода: 150–385 км;
- цена: от 8,9 тыс. дол.
7. Volkswagen ID.6 Crozz
- продается: 90 ед.;
- запас хода: 410–560 км;
- цена: от 36,4 тыс. дол.
8. Jaguar I-Pace
- продается: 80 ед.;
- запас хода: 375 км;
- цена: от 34 тыс. дол.
9. Hyundai Kona EV
- продается: 60 ед.;
- запас хода: 412 км;
- цена: от 22,9 тыс. дол.
10. Mercedes-Benz EQC
- продается: 50 ед.;
- запас хода: 450 км;
- цена: от 50,5 тыс. дол.
11. KIA Niro
- продается: 40 ед.;
- запас хода: 380 км;
- цена: от 25 тыс. дол.
12. Mazda MX-30
- продается: 30 ед.;
- запас хода: 210 км;
- цена: от 20,3 тыс. дол.
13. Форд Mustang Mach-E
- продается: 30 ед.;
- запас хода: 337 км;
- цена: от 36,5 тыс. дол.
14 BYD Yuan
- продается: 20 ед.;
- запас хода: 400 км;
- цена: от 16,5 тыс. дол.
15. Hyundai Encino
- продается: 20 ед.;
- запас хода: 350 км;
- цена: от 22,6 тыс. дол.
Сколько в Украине зарядных станций для электромобилей
В первый и в последний раз инвентаризацию зарядок для электрокаров украинское правительство провело два года назад. Поэтому, по данным Мининфраструктуры, на 1 ноября 2021 года в Украине было 3244 станции с 7661 терминалом. Из них скоростных — всего 24%.
В пересчет на тогдашнее количество электрокаров выходила одна зарядная станция на четыре автомобиля. Сегодня эта цифра, вероятно, еще выше.
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