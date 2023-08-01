Вживані електричні кросовери в Україні у 2023 році: ціни та доступність
В Україні електрокари набувають популярності, попри деякі проблеми з експлуатацією таких машин, зокрема — обмежений запас ходу авто у холодну пору року та мала кількість електричних заправок. Сьогодні на вітчизняному авторинку можна придбати різні класи електромобілів, зокрема кросовери.
Про це написали AUTO.RIA.
Наразі в каталогах видання багато нових моделей, призначених від початку для реалізації на китайському ринку. Але вони цікаві й клієнтам в Україні, позаяк мають ціну нижчу, ніж більшість авто з ДВЗ аналогічного класу, а за технічними характеристиками мало чим їм поступаються.
1. Volkswagen ID.4
- продається: 460 одиниць;
- запас ходу: 386-418 км;
- ціна: від 30 тис. дол;
2. Tesla Model Y
- продається: 340 од.;
- запас ходу: 528 км;
- ціна: від 35 тис. дол.
3. Tesla Model X
- продається: 250 од.;
- запас ходу: 330-465 км;
- ціна: від 36,5 тис. дол.
4. Audi e-tron
- продається: 180 од.;
- запас ходу: 355 км;
- ціна: 41,4 тис. дол.
5. Honda M-NV
- продається: 120 од.;
- запас ходу: 335 км;
- ціна: 23,1 тис. дол.
6. KIA Soul EV
- продається: 110 од.;
- запас ходу: 150-385 км;
- ціна: від 8,9 тис. дол.
7. Volkswagen ID.6 Crozz
- продається: 90 од.;
- запас ходу: 410-560 км;
- ціна: від 36,4 тис. дол.
8. Jaguar I-Pace
- продається: 80 од.;
- запас ходу: 375 км;
- ціна: від 34 тис. дол.
9. Hyundai Kona EV
- продається: 60 од.;
- запас ходу: 412 км;
- ціна: від 22,9 тис. дол.
10. Mercedes-Benz EQC
- продається: 50 од.;
- запас ходу: 450 км;
- ціна: від 50,5 тис. дол.
11. KIA Niro
- продається: 40 од.;
- запас ходу: 380 км;
- ціна: від 25 тис. дол.
12. Mazda MX-30
- продається: 30 од.;
- запас ходу: 210 км;
- ціна: від 20,3 тис. дол.
13. Ford Mustang Mach-E
- продається: 30 од.;
- запас ходу: 337 км;
- ціна: від 36,5 тис. дол.
14 BYD Yuan
- продається: 20 од.;
- запас ходу: 400 км;
- ціна: від 16,5 тис. дол.
15. Hyundai Encino
- продається: 20 од.;
- запас ходу: 350 км;
- ціна: від 22,6 тис. дол.
Скільки в Україні зарядних станцій для електромобілів
Вперше й востаннє інвентаризацію зарядок для електрокарів український уряд провів два роки назад. Тому, за даними міністерства інфраструктури, станом на 1 листопада 2021 року в Україні було 3244 станції з 7661 терміналом. З них швидкісних — лише 24%.
У перерахунок на тодішню кількість електрокарів виходила одна зарядна станція на чотири авто. Сьогодні ця цифра, ймовірно, ще вища.
Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також повідомляли, які проблеми чекають на українських водіїв через цифровізацію.