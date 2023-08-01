Вживані електричні кросовери в Україні у 2023 році: ціни та доступність

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 у своєму класі — авто з найбільшою пропозицією в Україні. Фото: motorcar

В Україні електрокари набувають популярності, попри деякі проблеми з експлуатацією таких машин, зокрема — обмежений запас ходу авто у холодну пору року та мала кількість електричних заправок. Сьогодні на вітчизняному авторинку можна придбати різні класи електромобілів, зокрема кросовери.

Про це написали AUTO.RIA.

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Наразі в каталогах видання багато нових моделей, призначених від початку для реалізації на китайському ринку. Але вони цікаві й клієнтам в Україні, позаяк мають ціну нижчу, ніж більшість авто з ДВЗ аналогічного класу, а за технічними характеристиками мало чим їм поступаються.

1. Volkswagen ID.4

продається: 460 одиниць;

запас ходу: 386-418 км;

ціна: від 30 тис. дол;

2. Tesla Model Y

продається: 340 од.;

запас ходу: 528 км;

ціна: від 35 тис. дол.

3. Tesla Model X

продається: 250 од.;

запас ходу: 330-465 км;

ціна: від 36,5 тис. дол.

4. Audi e-tron

продається: 180 од.;

запас ходу: 355 км;

ціна: 41,4 тис. дол.

5. Honda M-NV

продається: 120 од.;

запас ходу: 335 км;

ціна: 23,1 тис. дол.

6. KIA Soul EV

продається: 110 од.;

запас ходу: 150-385 км;

ціна: від 8,9 тис. дол.

7. Volkswagen ID.6 Crozz

продається: 90 од.;

запас ходу: 410-560 км;

ціна: від 36,4 тис. дол.

8. Jaguar I-Pace

продається: 80 од.;

запас ходу: 375 км;

ціна: від 34 тис. дол.

9. Hyundai Kona EV

продається: 60 од.;

запас ходу: 412 км;

ціна: від 22,9 тис. дол.

10. Mercedes-Benz EQC

продається: 50 од.;

запас ходу: 450 км;

ціна: від 50,5 тис. дол.

11. KIA Niro

продається: 40 од.;

запас ходу: 380 км;

ціна: від 25 тис. дол.

12. Mazda MX-30

продається: 30 од.;

запас ходу: 210 км;

ціна: від 20,3 тис. дол.

13. Ford Mustang Mach-E

продається: 30 од.;

запас ходу: 337 км;

ціна: від 36,5 тис. дол.

14 BYD Yuan

продається: 20 од.;

запас ходу: 400 км;

ціна: від 16,5 тис. дол.

15. Hyundai Encino

продається: 20 од.;

запас ходу: 350 км;

ціна: від 22,6 тис. дол.

Скільки в Україні зарядних станцій для електромобілів

Вперше й востаннє інвентаризацію зарядок для електрокарів український уряд провів два роки назад. Тому, за даними міністерства інфраструктури, станом на 1 листопада 2021 року в Україні було 3244 станції з 7661 терміналом. З них швидкісних — лише 24%.

У перерахунок на тодішню кількість електрокарів виходила одна зарядна станція на чотири авто. Сьогодні ця цифра, ймовірно, ще вища.

Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також повідомляли, які проблеми чекають на українських водіїв через цифровізацію.