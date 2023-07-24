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Рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році

24 липня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році
Найпопулярніший гібрид в Україні — Toyota RAV-4. Фото: akbset
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Споживачі віддають перевагу гібридним автомобілям перед повністю електричними машинами через відсутність хвилювань щодо запасу ходу в дорозі. В Україні гібриди популярні ще й з причин постійного подорожчання пального.

За 6 місяців 2023 року автопарк України поповнили понад 7 тис. гібридних легкових авто. Це на 23% більше, ніж у 2022-му, та лише на 11% менше ніж у 2021-му, коли на території нашої держави ще не велися повномасштабні бойові дії, повідомляє Укравтопром.

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Сьогодні майже усі відомі автомобільні бренди виробляють гібридні машини. Але українці надають перевагу лише деяким з них.

У червні 2023 року гібриди посіли частку на вітчизняному авторинку 18%. При чому частка нових авто з цієї кількості становила 68%.

ТОП-3 лідерів ринку нових гібридів в Україні у 2023 році

  • Toyota RAV-4 — 770 од.;
  • Mercedes-Benz GLE — 383 од.;
  • Nissan Qashqai — 363 од.

ТОП-3 лідерів ринку імпортованих вживаних гібридів в Україні у 2023 році

  • Ford Fusion US — 247 од.;
  • Toyota Prius — 229 од.;
  • Ford C-Max Hybrid — 210 од.

Раніше ми публікували рейтинг ТОП-3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.

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