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Гібридні авто: Україна стала лідером у Європі за покупкою цих машин

23 червня 2023 19:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Україна стала європейським лідером за динамікою продажу гібридних авто
За абсолютними результатами продажів нових гібридів Україна займає лише 25-е місце в Європі. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У 2023 році на українському авторинку продаж гібридних авто виріс більш ніж вдвічі. Причина – дорожнеча палива та дефіцит електроенергії внаслідок російської агресії.

За даними AUTO-Consulting, ринок нових гібридних авто в Україні за 5 місяців 2023 року  виріс на 105,8%. Це більше, ніж у будь-якій країні Євросоюзу, де продаж таких машин виріс на 19% у порівнянні з минулим роком. Другим ринком за динамікою зростання стала Бельгія (+51,3%), третім – Португалія (+46,4%).

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Втім, за абсолютними результатами продажів нових автомобілів з гібридними технологіями Україна займає лише 25-е місце в Європі.

Загалом доля гібридних авто на українському ринку сьогодні складає 17,5%. Це 29 місце за даним показником у Європі. Для порівняння, середня доля гібридів на континенті становить 33,1%. Найбільше гібридних авто у Фінляндії (46,4%), Угорщини (44,7%) та Естонії (40,4%). Найменший показник гібридів у Болгарії (2,8%).

ТОП 10 популярних гібридів в Україні

  1. Toyota RAV4 – ціна від 38 797 дол
  2. Nissan Qashqai – ціна від 24 160 дол
  3. Mercedes-Benz GLE – ціна від 101 025 дол
  4. Toyota Camry – ціна від 38 993 дол
  5. Toyota Yaris Cross – ціна від 30 405 дол
  6. Volvo XC90 – ціна від 72 566 дол
  7. Audi Q8 – ціна від 87 255 дол
  8. Toyota C-HR – ціна від 34 740 дол
  9. Toyota Highlander – ціна від 66 345 дол
  10. Volvo XC60 – ціна від 53 106 дол

Раніше ми писали, що ринок електричних автомобілів в Україні попри російське вторгнення торік виріс та поставив рекорди. Так, у 2022 році українці придбали 22,5 тис. електромобілів, що на 45,3% більшим, ніж у 2021-му.

Також повідомлялося, що японський концерн Toyota планує випустити високоефективні твердотільні батареї та інші технології для покращення запасу ходу та скорочення витрат на майбутні електромобілі.

 

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