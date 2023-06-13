Toyota заявила про "технологічний прорив" у виробництві електромобілів

Автомобіль Toyota BEV. Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Японський автоконцерн Toyota представить високоефективні твердотільні батареї та інші технології для покращення запасу ходу та скорочення витрат на майбутні електромобілі. Такий крок покращить конкуренцію виробника серед інших компаній.

Про це повідомив автовиробник, пише Reuters.

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Виробництво акумуляторів

Розробка акумуляторів наступного покоління та радикальна модернізація заводів дозволить автовиробнику не відставати від конкурентів на чолі з Tesla, як це було раніше.

Такий план розмістили за день до зборів акціонерів, які відбуваються кожного року. На них буде розглянуто управління та стратегію, включаючи повільний перехід до електромобілів на акумуляторах. Керівником таких дій буде колишній генеральний директор компанії Акіо Тойода.

Крім того, у компанії додали, що з 2026 року планують випустити літій-іонні батареї наступного покоління, які матимуть більший запас ходу та швидшу зарядку.

"Технологічний прорив" від Toyota

За інформацією автовиробника, вони планують запустити "технологічний прорив", який вирішить проблеми довговічності твердотільних акумуляторів . Також в компанії розробляють засоби для масового виробництва таких акумуляторів, які сфокусовані на комерціалізацію протягом 2027-2028 років.

Головною особливістю майбутніх машин стануть нові твердотільні акумулятори, які заряджатимуться всього за 10 хвилин і будуть давати запас ходу від 1000 кілометрів. В майбутньому цей показник зросте до 1200 кілометрів, а після цього Toyota планує створити ще більш місткі батареї, завдяки яким можна буде проїжджати до 1500 кілометрів.

Спеціальна платформа для електромобілів

У компанії повідомили, що розробляють спеціальну платформу для електромобілів, аби знизити ціну нових моделей, і повністю автоматизувати конвеєрну лінію. Цей крок дасть кінець системі конвеєрної стрічки, яка визначала виробництво автомобілів за часів Генрі Форда, а саме понад 100 років тому.

Зазначається, що на "самохідній" складальній лінії автомобілі Toyota, що виробляються, будуть проїжджати самі.

Конкуренція з Tesla

Старший аналітик SBI Securities Кодзі Ендо зазначив, що був здивований рішенню Toyota протистояти лідерству Tesla в ефективності виробництва.

"Я ще не впевнений, що Toyota може відбити контрнаступ, але вона готується спробувати", — сказав він.

На 2026 рік заплановано запуск цілої лінійки електромобілів Toyota (BEV) нового покоління, які до 2030-го мають розійтися тиражем у 3,5 мільйона одиниць.

Нагадаємо, раніше Tesla висунула пропозицію щодо створення фабрики в Індії, спрямованої на виробництво електромобілів для внутрішнього ринку та експорту.