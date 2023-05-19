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Tesla знову перенесла випуск суперкара Roadster

19 травня 2023 15:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Tesla знову перенесла випуск суперкара Roadster
Суперкар Roadster від компанії Tesla. Фото: tesla.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Компанія Tesla знову перенесла запуск виробництва суперкара Roadster. Ілон Маск під час зборів акціонерів повідомив про його сподівання, що доставки Roadster почнуться у 2024 році.

Про це інформує Auto Evolution.

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Випуск Roadster

Tesla показала перший прототип Roadster ще у 2017 році разом з вантажівкою Semi. Наприкінці 2022 року поставки перших тягачів все ж таки почалися, проте проєкт Roadster ще знаходиться в розробленні.

На думку керівників Tesla, створення електричного суперкара не є першочерговим завданням. Ілон Маск зазначив, що цей електромобіль навіть не вишенька на торті, а вишенька на вишеньці. Roadster має стати технологічним флагманом компанії, адже він є нішевою моделлю, але останнім часом фірма була зосереджена на нарощуванні обсягів виробництва масових електромобілів.

У вересні 2021 року голова компанії Tesla згадував кризи, з якими світовий автопром змушений був зіткнутися останніми роками: насамперед перебої з постачаннями мікроелектроніки та ковідні обмеження. Очевидно, Tesla їх подолала навіть за рахунок тимчасового припинення реалізації проєкту Roadster.

Нагадаємо, що компанія Tesla відновила прийом замовлень на своє авто моделі Model 3 у Сполучених Штатах. Минулого року замовлення призупинили через відставання в доставці.

Китайське спільне підприємство SAIC-GM-Wuling стали творцями нового хіта — електромобіля Wuling Bingo. Електрокар з'явився у продажу лише на початку квітня 2023 року і за два тижні встиг знайти понад 10 тисяч власників. Секрет його успіху у ціні та оригінальній комплектації. 

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