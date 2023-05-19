Tesla снова перенесла выпуск суперкара Roadster

Суперкар Roadster от компании Tesla. Фото: tesla.com

Компания Tesla снова перенесла запуск производства суперкара Roadster. Илон Маск во время собрания акционеров сообщил о его надежде, что доставки Roadster начнутся в 2024 году.

Об этом информирует Auto Evolution.

Читайте также:

Выпуск Roadster

Tesla показала первый прототип Roadster еще в 2017 году вместе с грузовиком Semi. В конце 2022 года поставки первых тягачей все же начались, однако проект Roadster еще находится в разработке.

По мнению руководителей Tesla, создание электрического суперкара не является первоочередной задачей. Илон Маск отметил, что этот электромобиль даже не вишенка на торте, а вишенка на вишенке. Roadster должен стать технологическим флагманом компании, ведь он нишевой моделью, но в последнее время фирма была сосредоточена на наращивании объемов производства массовых электромобилей.

В сентябре 2021 года глава компании Tesla вспоминал кризисы, с которыми мировой автопром вынужден был столкнуться в последние годы: прежде всего перебои со снабжением микроэлектроники и ограничения навоза. По всей видимости, Tesla их преодолела даже за счет временного прекращения реализации проекта Roadster.

Напомним, что компания Tesla возобновила прием заказов на свои авто модели Model 3 в Соединенных Штатах. В прошлом году заказ приостановили из-за отставания в доставке.

Китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling стали создателями нового хита – электромобиля Wuling Bingo. Электрокар появился в продаже только в начале апреля 2023 года и через две недели успел найти более 10 тысяч владельцев. Секрет успеха в цене и оригинальной комплектации.