У США Tesla відновлює замовлення на версію Model 3 за нижчою ціною

Tesla відновила прийом замовлень на своє авто моделі Model 3 у Сполучених Штатах. Фото: REUTERS

Компанія Tesla відновила прийом замовлень на своє авто моделі Model 3 у Сполучених Штатах. Минулого року замовлення призупинили через відставання в доставці.

Про це повідомляє агенція Rеuters.

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Версія Model 3 початкового рівня з можливістю далекого пробігу зараз коштує 47 240 доларів США, що приблизно на 18,5% менше, ніж в серпні минулого року, коли Tesla припинила прийом замовлень у США та Канаді.

Згідно з веб-сайтом, Tesla планує відновити поставки електричного седана Model 3 у червні. Однак компанія досі не приймає замовлення в Канаді.

Повідомляється, що версія початкового рівня Model 3 має запас ходу понад 325 миль (523 кілометри) на одному заряді.

Tesla змінює ціни

Зауважимо, щоб збільшити продажі, з початку цього року Tesla регулярно змінює ціни на свої автомобілі. Після зниження цін раніше, зараз компанія трохи підвищила їх у Канаді, Китаї, Японії та США.

За словами Ілона Маска, компанія готова пожертвувати маржею заради обсягу продажів, але також прагне підвищити ціни, де це можливо, щоб відповідати поставкам і випуску.

25 квітня компанія Tesla встановила ціну за найдешевшу версію позашляховика Model Y на рівні 46 990 доларів. Це на 759 доларів менше, ніж середня сума, сплачена за автомобіль або вантажівку в США.

Нагадаємо, зниження цін на електромобілі Tesla спричинило протести у Китаї.