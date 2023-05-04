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В США Tesla возобновляет заказы на версию Model 3 по более низкой цене

4 мая 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США Tesla возобновляет заказы на версию Model 3 по более низкой цене
Tesla возобновила прием заказов на свои авто модели Model 3 в Соединенных Штатах. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компания Tesla возобновила прием заказов на свои авто модели Model 3 в Соединенных Штатах. В прошлом году заказ приостановили из-за отставания в доставке.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Версия Model 3 начального уровня с возможностью дальнего пробега сейчас стоит 47240 долларов США, что примерно на 18,5% меньше, чем в августе прошлого года, когда Tesla прекратила прием заказов в США и Канаде.

Согласно сайту, Tesla планирует возобновить поставки электрического седана Model 3 в июне. Однако компания до сих пор не принимает заказ в Канаде.

Сообщается, что версия начального уровня Model 3 имеет запас хода более 325 миль (523 км) на одном заряде.

Tesla меняет цены

Заметим, чтобы увеличить продажи с начала этого года Tesla регулярно меняет цены на свои автомобили. После снижения цен раньше, сейчас компания немного повысила ее в Канаде, Китае, Японии и США.

По словам Илона Маска, компания готова пожертвовать маржей ради объема продаж, но также стремится повысить цены, где это возможно, чтобы соответствовать поставкам и выпуску.

25 апреля компания Tesla установила цену за самую дешевую версию внедорожника Model Y на уровне 46 990 долларов. Это на 759 долларов меньше, чем средняя сумма, уплаченная за автомобиль или грузовик в США.

Напомним, снижение цен на электромобили Tesla повлекло за собой протесты в Китае.

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