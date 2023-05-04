Tesla перетворили на компактні будинки на колесах — вражаюче відео

Ентузіаст перетворює Tesla на компактні будинки на колесах: як виглядає кемпінг мрії
Підприємець та любитель активного відпочинку з Канади Джиммі Ченг придумав, як перетворити електромобіль Tesla Model Y на компактний будинок на колесах. Його ідея підкорила користувачів соцмереж.
Своєму винаходу Джиммі Ченг присвятив відео на Youtube-каналі Living in a Tesla.
Як виглядає Tesla для ідеального кемпінгу
Електромобіль Tesla Model Y отримав спеціальний багатофункціональний модуль, який швидко монтується у салоні. Він призначений для перетворення автомобіля на повноцінний автономний міні-кемпер.
Модуль являє собою дві дерев'яні коробки з кришкою (спереду) і дві висувні шухляди (ззаду).
У них сховано раковину з баком для води та електроплиту, а також передбачено ніші для різної поклажі.
Також за необхідності ящики можуть виконувати роль ліжка. На них можна покласти матрац або спальний мішок. Вони досить міцні й витримують навантаження.
Що важливо, набір не блокує доступ до задньої частини багажника автомобіля, тож залишається багато місця для різних речей, які необхідні в поході. За потреби його можна легко зняти.
Як звичайна ідея переросла у дещо більше
Спочатку таке авто Ченг побудував для себе. У соцмережах він публікував відео та фото свого відпочинку на природі разом із тюнінговою Tesla Model Y. Та його проста ідея отримала дуже багато позитивних відгуків.
Тож натхненний позитивною та приголомшливою реакцією Ченг вирішив заснувати компанію Fruble Fabrications, яка продає таким же любителям подорожей, як і він сам, набори "зроби сам" Tesla Camper Kit. Ціна багатофункціонального модуля разом з доставкою сягає 1500 канадських доларів (приблизно 1001 долар США).
Нагадаємо, ми писали, що компанія Tesla відновила прийом замовлень на своє авто моделі Model 3 у Сполучених Штатах.
Раніше ми розповідали, що Seat презентував новий електричний купе-кросовер. На продаж електричний купе-кросовер надійде з 2024 року, тому всі охочі зможуть його придбати вже в наступному році.