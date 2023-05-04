Tesla перетворили на компактні будинки на колесах — вражаюче відео

З Tesla зробили на компактні будинки на колесах. Скріншот з Youtube

Підприємець та любитель активного відпочинку з Канади Джиммі Ченг придумав, як перетворити електромобіль Tesla Model Y на компактний будинок на колесах. Його ідея підкорила користувачів соцмереж.

Своєму винаходу Джиммі Ченг присвятив відео на Youtube-каналі Living in a Tesla.

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Електромобіль Tesla Model Y отримав спеціальний багатофункціональний модуль, який швидко монтується у салоні. Він призначений для перетворення автомобіля на повноцінний автономний міні-кемпер.

Модуль являє собою дві дерев'яні коробки з кришкою (спереду) і дві висувні шухляди (ззаду).

У них сховано раковину з баком для води та електроплиту, а також передбачено ніші для різної поклажі.

Електромобіль Tesla Model Y отримав спеціальний багатофункціональний модуль. Скріншот з Youtube

Також за необхідності ящики можуть виконувати роль ліжка. На них можна покласти матрац або спальний мішок. Вони досить міцні й витримують навантаження.

Спальне місце у тюнінгованому Tesla Model Y. Скріншот з Youtube

Що важливо, набір не блокує доступ до задньої частини багажника автомобіля, тож залишається багато місця для різних речей, які необхідні в поході. За потреби його можна легко зняти.

Тюнінгований Tesla Model Y. Скріншот з Youtube

Як звичайна ідея переросла у дещо більше

Спочатку таке авто Ченг побудував для себе. У соцмережах він публікував відео та фото свого відпочинку на природі разом із тюнінговою Tesla Model Y. Та його проста ідея отримала дуже багато позитивних відгуків.

Кемпінг у тюнінгованій Tesla Model Y. Скріншот з Youtube

Тож натхненний позитивною та приголомшливою реакцією Ченг вирішив заснувати компанію Fruble Fabrications, яка продає таким же любителям подорожей, як і він сам, набори "зроби сам" Tesla Camper Kit. Ціна багатофункціонального модуля разом з доставкою сягає 1500 канадських доларів (приблизно 1001 долар США).

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