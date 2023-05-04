Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Энтузиаст превращает Tesla в компактные дома на колесах: как выглядит кемпинг мечты arrow

Энтузиаст превращает Tesla в компактные дома на колесах: как выглядит кемпинг мечты

4 мая 2023 17:37
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Tesla превратили в компактные дома на колесах — впечатляющее видео
Из Tesla сделали компактные дома на колесах. Скриншот с Youtube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Предприниматель и любитель активного отдыха из Канады Джимми Ченг придумал как превратить электромобиль Tesla Model Y в компактный дом на колесах. Его идея покорила пользователей соцсетей.

Своему изобретению Джимми Ченг посвятил видео на Youtube-канале Living in a Tesla.

Читайте также:

Как выглядит Tesla для идеального кемпинга

Электромобиль Tesla Model Y получил специальный многофункциональный модуль, быстро монтируемый в салоне. Он предназначен для превращения автомобиля в полноценный автономный мини-кемпер.

Модуль представляет собой две деревянные коробки с крышкой (спереди) и два выдвижных ящика (сзади).

В них спрятана раковина с баком для воды и электроплита, а также предусмотрены ниши для разной клади.

 

Как выглядит Tesla для идеального кемпинга
Электромобиль Tesla Model Y получил специальный многофункциональный модуль. Скриншот из Youtube

Также при необходимости ящики могут делать роль кровати. На их можно положить матрас либо спальный мешок. Они достаточно крепкие и выдерживают нагрузку.

 

Tesla для идеального кемпинга: как выглядит
Спальное место в тюнингованном Tesla Model Y. Скриншот из Youtube

Что важно, набор не блокирует доступ к задней части багажника автомобиля, поэтому остается много места для разных вещей, необходимых в походе. При необходимости его можно легко снять.

 

Тюнингованный Tesla Model Y
Тюнингованный Tesla Model Y. Скриншот из Youtube

Как обычная идея переросла в нечто большее

Поначалу такое авто Ченг построил для себя. В соцсетях он публиковал видео и фото своего отдыха на природе вместе с тюнинговой Tesla Model Y. Но его простая идея получила очень много положительных отзывов.

 

Как выглядят Tesla, идеально подходящие для кемпинга
Кемпинг в тюнингованной Tesla Model Y. Скриншот из Youtube

Вдохновленный положительной и потрясающей реакцией Ченг решил основать компанию Fruble Fabrications, которая продает таким же любителям путешествий, как и он сам, наборы "сделай сам" Tesla Camper Kit. Цена многофункционального модуля вместе с доставкой достигает 1500 канадских долларов (примерно 1001 доллар США).

 

 

Напомним, мы писали, что компания Tesla возобновила прием заказов на свои авто модели Model 3 в Соединенных Штатах.

Ранее мы рассказывали, что Seat представил новый электрический купе-кроссовер. На продажу электрический купе-кроссовер поступит с 2024 года, поэтому все желающие смогут приобрести его уже в следующем году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас