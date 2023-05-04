Tesla превратили в компактные дома на колесах — впечатляющее видео

Из Tesla сделали компактные дома на колесах. Скриншот с Youtube

Предприниматель и любитель активного отдыха из Канады Джимми Ченг придумал как превратить электромобиль Tesla Model Y в компактный дом на колесах. Его идея покорила пользователей соцсетей.

Своему изобретению Джимми Ченг посвятил видео на Youtube-канале Living in a Tesla.

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Электромобиль Tesla Model Y получил специальный многофункциональный модуль, быстро монтируемый в салоне. Он предназначен для превращения автомобиля в полноценный автономный мини-кемпер.

Модуль представляет собой две деревянные коробки с крышкой (спереди) и два выдвижных ящика (сзади).

В них спрятана раковина с баком для воды и электроплита, а также предусмотрены ниши для разной клади.

Электромобиль Tesla Model Y получил специальный многофункциональный модуль. Скриншот из Youtube

Также при необходимости ящики могут делать роль кровати. На их можно положить матрас либо спальный мешок. Они достаточно крепкие и выдерживают нагрузку.

Спальное место в тюнингованном Tesla Model Y. Скриншот из Youtube

Что важно, набор не блокирует доступ к задней части багажника автомобиля, поэтому остается много места для разных вещей, необходимых в походе. При необходимости его можно легко снять.

Тюнингованный Tesla Model Y. Скриншот из Youtube

Как обычная идея переросла в нечто большее

Поначалу такое авто Ченг построил для себя. В соцсетях он публиковал видео и фото своего отдыха на природе вместе с тюнинговой Tesla Model Y. Но его простая идея получила очень много положительных отзывов.

Кемпинг в тюнингованной Tesla Model Y. Скриншот из Youtube

Вдохновленный положительной и потрясающей реакцией Ченг решил основать компанию Fruble Fabrications, которая продает таким же любителям путешествий, как и он сам, наборы "сделай сам" Tesla Camper Kit. Цена многофункционального модуля вместе с доставкой достигает 1500 канадских долларов (примерно 1001 доллар США).

Напомним, мы писали, что компания Tesla возобновила прием заказов на свои авто модели Model 3 в Соединенных Штатах.

Ранее мы рассказывали, что Seat представил новый электрический купе-кроссовер. На продажу электрический купе-кроссовер поступит с 2024 года, поэтому все желающие смогут приобрести его уже в следующем году.