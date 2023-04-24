Компанія Seat презентувала новий електрокар – фото

Seat презентував новий електричний купе-кросовер: який він має вигляд
Іспанська автомобільна компанія Seat презентувала свій новий автомобіль з електроприводом Cupra Tarvascan. Як стверджують в автомобільній компанії, на продаж електричний купе-кросовер надійде з 2024 року, тому всі охочі зможуть його придбати вже в наступному році.
Деталі нового автомобіля представили на офіційному сайті компанії Seat.
У компанії стверджують, що Cupra Tarvascan 2024 буде представлений у більш спортивному вигляді та є спортивною альтернативою Volkswagen ID.5 та Skoda Enyaq Coupe iV. Він схожий на ці автомобілі за дахом, високою лінією вікна та задньою частиною, що трохи піднята.
Передня частина нового електрокару схожа на передню частину електричного автомобіля Cupra Born. Cupra Tarvascan має дуже яскраву носову частину, яка поєднується з розкосими фарами, та бампер, де знаходиться широкий забірник повітря.
Габарити нового електрокара
Розміри електричного автомобіля компанії Seat:
- довжина — 4644 мм;
- ширина — 1861 мм;
- висота — 1597 мм;
- колісна база — 2766 мм.
Салон електрокара
Салон Cupra Tarvascan має мідні вставки, маленький щиток приладів та лобове скло, де проектуються різні дані. У центрі автомобіля знаходиться тачскрін на 15 дюймів. Цей купе-кросовер має спортивні передні сидіння, між якими розташований високий центральний тунель.
Якщо говорити про багажник, то його об’єм становить 540 к. с. Автомобіль також має можливість напівавтономного водіння та автопілот для паркування на дистанційному керуванні.
Компанія запропонує новий електрокар у 286-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Сильний варіант досягає максимальної швидкості у 100 км/год всього за 5,6 секунд. При цьому, заряджається цей кросовер на 80% всього за півгодини.
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