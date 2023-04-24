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Seat презентував новий електричний купе-кросовер: який він має вигляд

24 квітня 2023 21:20
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
Компанія Seat презентувала новий електрокар – фото
Новий електричний купе-кросовер Cupra Tarvascan. Фото: Seat
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

Іспанська автомобільна компанія Seat презентувала свій новий автомобіль з електроприводом Cupra Tarvascan. Як стверджують в автомобільній компанії, на продаж електричний купе-кросовер надійде з 2024 року, тому всі охочі зможуть його придбати вже в наступному році.

Деталі нового автомобіля представили на офіційному сайті компанії Seat.

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У компанії стверджують, що Cupra Tarvascan 2024 буде представлений у більш спортивному вигляді та є спортивною альтернативою Volkswagen ID.5 та Skoda Enyaq Coupe iV. Він схожий на ці автомобілі за дахом, високою лінією вікна та задньою частиною, що трохи піднята.

Електричний купе-кросовер Cupra Tarvascan
Електричний купе-кросовер Cupra Tarvascan. Фото: Seat

Передня частина нового електрокару схожа на передню частину електричного автомобіля Cupra Born. Cupra Tarvascan має дуже яскраву носову частину, яка поєднується з розкосими фарами, та бампер, де знаходиться широкий забірник повітря.

Габарити нового електрокара

Розміри електричного автомобіля компанії Seat:

  • довжина — 4644 мм;
  • ширина — 1861 мм;
  • висота — 1597 мм;
  • колісна база — 2766 мм.

Салон електрокара

Салон Cupra Tarvascan має мідні вставки, маленький щиток приладів та лобове скло, де проектуються різні дані. У центрі автомобіля знаходиться тачскрін на 15 дюймів. Цей купе-кросовер має спортивні передні сидіння, між якими розташований високий центральний тунель.

Електрокар компанії Seat
Салон електрокара Cupra Tarvascan. Фото: Seat
Електрокар Cupra Tarvascan
Сидіння електрокара Cupra Tarvascan. Фото: Seat

Якщо говорити про багажник, то його об’єм становить 540 к. с. Автомобіль також має можливість напівавтономного водіння та автопілот для паркування на дистанційному керуванні.

Компанія запропонує новий електрокар у 286-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Сильний варіант досягає максимальної швидкості у 100 км/год всього за 5,6 секунд. При цьому, заряджається цей кросовер на 80% всього за півгодини.

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