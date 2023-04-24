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Seat представил новый электрический купе-кроссовер: как он выглядит

24 апреля 2023 21:20
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Компания Seat представила новый электрокар – фото
Новый электрический купе-кроссовер Cupra Tarvascan. Фото: Seat
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Испанская автомобильная компания Seat представила свой новый автомобиль с электроприводом Cupra Tarvascan. Как утверждают в автомобильной компании, на продажу электрический купе-кроссовер поступит с 2024 года, поэтому все желающие смогут приобрести его уже в следующем году.

Детали нового автомобиля представили на официальном сайте компании Seat.

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В компании утверждают, что Cupra Tarvascan 2024 будет представлен в более спортивном виде и является спортивной альтернативой Volkswagen ID.5 и Skoda Enyaq Coupe iV. Он похож на эти автомобили крышей, высокой линией окна и чуть приподнятой задней частью.

Электрический купе-кроссовер Cupra Tarvascan
Электрический купе-кроссовер Cupra Tarvascan. Фото: Seat

Передняя часть нового электрокара похожа на переднюю часть электрического автомобиля Cupra Born. Cupra Tarvascan имеет очень яркую носовую часть, которая сочетается с раскосыми фарами, и бампер, где находится широкий воздухозаборник.

Габариты нового электрокара

Размеры электрического автомобиля компании Seat:

  • длина — 4644 мм;
  • ширина — 1861 мм;
  • высота — 1597 мм;
  • колесная база — 2766 мм.

Салон электрокара

Салон Cupra Tarvascan имеет медные вставки, маленький приборный щиток и лобовое стекло, где проектируются различные данные. В центре автомобиля находится тачскрин на 15 дюймов. Этот купе-кроссовер имеет спортивные передние сиденья, между которыми расположен высокий центральный тоннель.

Электрокар компании Seat
Салон электрокара Cupra Tarvascan. Фото: Seat
Электрокар Cupra Tarvascan
Сидения электрокара Cupra Tarvascan. Фото: Seat

Если говорить о багажнике, то его объем составляет 540 к.с. В автомобиле также есть возможность полуавтономного вождения и автопилот для парковки на дистанционном управлении.

Компания предложит новый электрокар в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Сильный вариант достигает максимальной скорости в 100 км/ч всего за 5,6 секунды. При этом, заряжается этот кроссовер на 80% всего за полчаса.

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