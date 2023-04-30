Чому українці все частіше пересідають на електрокари

Електрокар на заряджанні акумулятора. Фото: centr-avto.com.ua

Кількість користувачів електромобілів в Україні стрімко збільшуються. За словами експерта, перехід на екологічний транспорт гальмується тим, що на сьогодні в Україні немає розвиненої системи зарядних станцій для автівок.

Про це розповів експерт "Нафторинку" Олександр Сіренко в програмі для Апострофу.

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"В 2022 році до країни було завезено понад 13 тисяч машин, що на 56% більше, ніж у 2021 році. Наразі загальна кількість електромобілів перевищує 46 тисяч. Можна припустити, що близько 40 тисяч з них на ходу, що вже скорочує споживання пального на 100 тисяч тонн на рік. І надалі ця цифра буде зростати", — зазначає Олександр Сіренко.

За його словами перехід на екологічний транспорт гальмується тим, що на сьогодні в Україні немає розвиненої системи зарядних станцій для автівок.

Зазначається, що новий закон, який був прийнятий Верховною Радою недавно, може допомогти вирішити проблему, пов’язану з будівництвом нових зарядних станцій. Цей закон знижує вартість підключення зарядних станцій до електромереж і спрощує бюрократичну процедуру, пов’язану з отриманням дозволів на прокладання кабелів.

Нагадаємо, що у Верховну Раду України народні депутати невдовзі внесуть законопроєкт, який передбачатиме заборону експлуатації автомобілів без глушників. Авто на дорогах, які за звуком нагадують іранські дрони Shahed-136, під час війни неприпустимі.