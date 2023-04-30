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Почему украинцы все чаще пересаживаются на электрокары

30 апреля 2023 13:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Почему украинцы все чаще пересаживаются на электрокары
Электрокар на зарядке аккумулятора. Фото: centr-avto.com.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Число пользователей электромобилей в Украине стремительно увеличивается. По словам эксперта, переход на экологический транспорт тормозится тем, что на сегодняшний день в Украине нет развитой системы зарядных станций для автомобилей.

Об этом рассказал эксперт "Нафторынка" Александр Сиренко в программе для Апострофа.

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Электрокары

"В 2022 году в страну было завезено более 13 тысяч машин, что на 56% больше, чем в 2021 году. Сейчас общее количество электромобилей превышает 46 тысяч. Можно предположить, что около 40 тысяч из них на ходу, что уже сокращает потребление горючего 100 тысяч тонн в год. И дальше эта цифра будет расти", — отмечает Александр Сиренко.

По его словам переход на экологический транспорт тормозится тем, что на сегодняшний день в Украине нет развитой системы зарядных станций для автомобилей.

Отмечается, что новый закон, принятый Верховной Радой недавно, может помочь решить проблему, связанную со строительством новых зарядных станций. Этот закон снижает стоимость подключения зарядных станций к электросетям и упрощает бюрократическую процедуру, связанную с получением разрешений на прокладку кабелей.

Напомним, что в Верховную Раду Украины народные депутаты вскоре внесут законопроект, предусматривающий запрет эксплуатации автомобилей без глушителей. Автомобили на дорогах, по звуку напоминающие иранские дроны Shahed-136, во время войны недопустимы.

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