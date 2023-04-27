В Україні заборонять деякі авто — кого з водіїв торкнеться

Автомобільний рух у Києві. Фото: google.com.ua

У Верховну Раду України (ВРУ) народні депутати невдовзі внесуть законопроєкт, який передбачатиме заборону експлуатації автомобілів без глушників. Авто на дорогах, які за звуком нагадують іранські дрони Shahed-136, під час війни неприпустимі.

Про такі плани ЗМІ розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Читайте також:

Деталі ініціативи

Як зазначив посадовець, відповідний проєкт закону потрібно розробити та оперативно подати на розгляд ВРУ. Документ має заборонити на час воєнного стану на всій території України пересуватися автомобілями без глушників.

Подоляк зауважив, що зараз у правоохоронців немає регламенту, за яким могли б забороняти авто без глушників, тому така ініціатива має виправити проблему. Він зазначив, що в країні все, що не заборонено — дозволено. Таких засад дотримуються вільні демократичні країни.

"Нардепи мають обговорити та опрацювати це питання. Якщо такі авто справді створюють проблемні звуки, то потрібно розробити законопроєкт, який регламентує це", — пояснив Подоляк.

Після появи документа про заборону авто без глушників — все запрацює "як годинник", вважає він. Водночас, коли саме може з'явитися відповідний регламент, наразі невідомо.

Як заявляли раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО, Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму воєнного стану.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, в Україні минулого року камери автофіксації виявили майже 2,09 млн порушень правил дорожнього руху. Водії сплатили штрафів на понад 382 млн грн.

Народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.

У 2023 році українці, які мають у власності автомобілі, повинні сплатити податки на транспорт. Йдеться про авто, вартість яких 2,512 млн грн (375 мінімалок), і яким не більше п'яти років.

Також ми повідомляли, що в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.