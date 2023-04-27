В Украине запретят некоторые авто — кого из водителей коснется

Автомобильное движение в Киеве. Фото: google.com.ua

В Верховную Раду Украины (ВРУ) народные депутаты вскоре внесут законопроект, предусматривающий запрет эксплуатации автомобилей без глушителей. Авто на дорогах, по звуку напоминающие иранские дроны Shahed-136, во время войны недопустимы.

О таких планах СМИ рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Детали инициативы

Как отметил чиновник, соответствующий проект закона следует разработать и оперативно подать на рассмотрение ВРУ. Документ должен запретить во время военного положения на всей территории Украины передвигаться автомобилями без глушителей.

Подоляк отметил, что сейчас у правоохранителей нет регламента, по которому могли бы запрещать авто без глушителей, поэтому такая инициатива должна исправить проблему. Он подчеркнул, что в стране все, что не запрещено, разрешено. Такие принципы соблюдаются свободными демократическими странами.

"Нардепы должны обсудить и проработать этот вопрос. Если такие авто действительно создают проблемные звуки, то нужно разработать законопроект, регламентирующий это", — пояснил Подоляк.

После появления документа о запрете авто без глушителей — все заработает "как часы", считает он. В то же время, когда именно может появиться соответствующий регламент, пока неизвестно.

Как заявляли ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО, Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до отмены режима военного положения.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, в Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители уплатили штрафы более чем на 382 млн грн.

Народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.

В 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об автомобилях, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и которым не больше пяти лет.

Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.