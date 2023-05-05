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Електромобіль з ліжком у салоні за 8500 доларів спричинив шалений ажіотаж: відео та фото

5 травня 2023 21:37
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Віктор Крот
Редактор
Як виглядає електромобіль з ліжком у салоні за 8500$ — фото і відео
Китайський електромобіль Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

Китайське спільне підприємство SAIC-GM-Wuling стали творцями нового хіта — електромобіля Wuling Bingo. Електрокар з'явився у продажу лише на початку квітня 2023 року і за два тижні встиг знайти понад 10 тисяч власників. Секрет його успіху у ціні та оригінальній комплектації. 

Про особливості Wuling Bingo ціною 8500 доларів розповів портал Сar news Сhina

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Електромобіль Wuling Bingo — у чому особливість комплектації 

Звичайно, головна фішка авто — ліжко усередині! 

У комплекті йде надувний матрац та мінінасос до нього. Склавши повністю задні сидіння, можна переночувати прямо в машині з великим комфортом.

Представники офіційно заявили, що включили таку деталь у комплектацію для кемпінгу чи виїзду на природу. Але це міський автомобіль, орієнтований на молодь, тож висновок робіть самі.

Яка довжина ліжка невідомо. Але можна приблизно зрозуміти, дізнавшись габарити автомобіля:

  • довжина — 3950 мм;
  • ширина — 1708 мм; 
  • висота — 1580 мм; 
  • колісна база — 2600 мм.

Тож явно на двометрове ліжко розраховувати не варто, проте для кемпінгу, дійсно, не поганий варіант. 

 

Електромобіль Wuling Bingo — у чому особливість комплектації
Ліжко в електромобілі Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

Окрім ліжка в електромобілі є подвійний екран, розділений на 7-дюймову панель приладів і 10,25-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, подібний до того, що можна бачити всередині нового Mercedes CLA. Системами керує Ling OS.

Також Wuling Bingo має дуже великий багажник — об’ємом 790 літрів. 

Характеристики Wuling Bingo

Електрокар оснащений електромотором потужністю 41 або 68 к.с. з піковим крутним моментом 110 Нм або 150 Нм відповідно.  

Максимальна швидкість — 100 км/год.

Є дві версії авто — з літій-залізо-фосфатними акумуляторними батареями місткістю 17,3 або 31,9 кВт•год, які забезпечують запас ходу 203 або 333 км за циклом CLTC відповідно. Потужніша версія дорожча і коштує 12100 доларів. Поки що новинка доступна лише у Китаї. 

 

Які характеристики електрокара Wuling Bingo
Салон Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

 

Нагадаємо, ми писали про те, що ентузіаст з Канади перетворив Tesla на компактні будинки на колесах. Електромобіль Tesla Model Y отримав спеціальний багатофункціональний модуль, який швидко монтується у салоні та не займає багато місця.

Раніше ми розповідали, що Seat презентував новий електричний купе-кросовер. На продаж електричний купе-кросовер надійде з 2024 року, тому всі охочі зможуть його придбати вже в наступному році.

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