Як виглядає електромобіль з ліжком у салоні за 8500$ — фото і відео

Китайський електромобіль Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

Китайське спільне підприємство SAIC-GM-Wuling стали творцями нового хіта — електромобіля Wuling Bingo. Електрокар з'явився у продажу лише на початку квітня 2023 року і за два тижні встиг знайти понад 10 тисяч власників. Секрет його успіху у ціні та оригінальній комплектації.

Про особливості Wuling Bingo ціною 8500 доларів розповів портал Сar news Сhina.

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Електромобіль Wuling Bingo — у чому особливість комплектації

Звичайно, головна фішка авто — ліжко усередині!

У комплекті йде надувний матрац та мінінасос до нього. Склавши повністю задні сидіння, можна переночувати прямо в машині з великим комфортом.

Представники офіційно заявили, що включили таку деталь у комплектацію для кемпінгу чи виїзду на природу. Але це міський автомобіль, орієнтований на молодь, тож висновок робіть самі.

Яка довжина ліжка невідомо. Але можна приблизно зрозуміти, дізнавшись габарити автомобіля:

довжина — 3950 мм;

ширина — 1708 мм;

висота — 1580 мм;

колісна база — 2600 мм.

Тож явно на двометрове ліжко розраховувати не варто, проте для кемпінгу, дійсно, не поганий варіант.

Ліжко в електромобілі Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

Окрім ліжка в електромобілі є подвійний екран, розділений на 7-дюймову панель приладів і 10,25-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, подібний до того, що можна бачити всередині нового Mercedes CLA. Системами керує Ling OS.

Також Wuling Bingo має дуже великий багажник — об’ємом 790 літрів.

Характеристики Wuling Bingo

Електрокар оснащений електромотором потужністю 41 або 68 к.с. з піковим крутним моментом 110 Нм або 150 Нм відповідно.

Максимальна швидкість — 100 км/год.

Є дві версії авто — з літій-залізо-фосфатними акумуляторними батареями місткістю 17,3 або 31,9 кВт•год, які забезпечують запас ходу 203 або 333 км за циклом CLTC відповідно. Потужніша версія дорожча і коштує 12100 доларів. Поки що новинка доступна лише у Китаї.

Салон Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

Нагадаємо, ми писали про те, що ентузіаст з Канади перетворив Tesla на компактні будинки на колесах. Електромобіль Tesla Model Y отримав спеціальний багатофункціональний модуль, який швидко монтується у салоні та не займає багато місця.

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