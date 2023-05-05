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Электромобиль с кроватью в салоне за 8500 долларов вызвал безумный ажиотаж: видео и фото

5 мая 2023 21:37
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Виктор Крот
Редактор
Как выглядит электромобиль с кроватью в салоне за 8500$ — фото и видео
Китайский электромобиль Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling стали создателями нового хита — электромобиля Wuling Bingo. Электрокар появился в продаже только в начале апреля 2023 года и через две недели уже успел найти более 10 тысяч владельцев. Секрет успеха в цене и оригинальной комплектации.

Об особенностях Wuling Bingo ценой 8500 долларов рассказал портал Сar news Сhina.

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Электромобиль Wuling Bingo — в чем особенность комплектации

Конечно, главная фишка авто — кровать внутри!

В комплекте идет надувной матрас и мининасос к нему. Сложив полностью задние сиденья, можно переночевать прямо в машине с большим комфортом.

Представители официально заявили, что включили такую деталь в комплектацию для кемпинга или выезда на природу. Но это городской автомобиль, ориентированный на молодежь, так что вывод делайте сами.

Какая длина кровати неизвестно. Но можно примерно понять, узнав габариты автомобиля:

  • длина — 3950 мм;
  • ширина — 1708 мм;
  • высота — 1580 мм;
  • колесная база — 2600 мм.

Так что явно на двухметровую кровать рассчитывать не стоит, однако для кемпинга действительно неплохой вариант.

 

Электромобиль Wuling Bingo — в чем особенность комплектации
Кровать в электромобиле Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

Помимо кровати в электромобиле есть двойной экран, разделенный на 7-дюймовую приборную панель и 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, подобный тому, что можно видеть внутри нового Mercedes CLA. Системами управляет Ling OS.

Также Wuling Bingo имеет очень большой багажник — объемом 790 литров.

Характеристики Wuling Bingo

Электрокар оснащен электромотором мощностью 41 или 68 л. с пиковым крутящим моментом 110 Нм или 150 Нм соответственно.

Максимальная скорость — 100 км/ч.

Есть две версии авто — с литий-железо-фосфатными аккумуляторными батареями емкостью 17,3 или 31,9 кВт•ч, которые обеспечивают запас хода 203 или 333 км по циклу CLTC соответственно. Более мощная версия дороже и стоит 12100 долларов. Пока новинка доступна только в Китае.

 

Какие характеристики электрокара Wuling Bingo
Салон Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

 

Напомним, мы писали о том, что энтузиаст из Канады превратил Tesla в компактные дома на колесах. Электромобиль Tesla Model Y получил специальный многофункциональный модуль, быстро монтируемый в салоне и не занимающий много места.

Ранее мы рассказывали, что Seat представил новый электрический купе-кроссовер. На продажу электрический купе-кроссовер поступит с 2024 года, поэтому все желающие смогут приобрести его уже в следующем году.

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