Как выглядит электромобиль с кроватью в салоне за 8500$ — фото и видео

Китайский электромобиль Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

Китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling стали создателями нового хита — электромобиля Wuling Bingo. Электрокар появился в продаже только в начале апреля 2023 года и через две недели уже успел найти более 10 тысяч владельцев. Секрет успеха в цене и оригинальной комплектации.

Об особенностях Wuling Bingo ценой 8500 долларов рассказал портал Сar news Сhina.

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Конечно, главная фишка авто — кровать внутри!

В комплекте идет надувной матрас и мининасос к нему. Сложив полностью задние сиденья, можно переночевать прямо в машине с большим комфортом.

Представители официально заявили, что включили такую деталь в комплектацию для кемпинга или выезда на природу. Но это городской автомобиль, ориентированный на молодежь, так что вывод делайте сами.

Какая длина кровати неизвестно. Но можно примерно понять, узнав габариты автомобиля:

длина — 3950 мм;

ширина — 1708 мм;

высота — 1580 мм;

колесная база — 2600 мм.

Так что явно на двухметровую кровать рассчитывать не стоит, однако для кемпинга действительно неплохой вариант.

Кровать в электромобиле Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

Помимо кровати в электромобиле есть двойной экран, разделенный на 7-дюймовую приборную панель и 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, подобный тому, что можно видеть внутри нового Mercedes CLA. Системами управляет Ling OS.

Также Wuling Bingo имеет очень большой багажник — объемом 790 литров.

Характеристики Wuling Bingo

Электрокар оснащен электромотором мощностью 41 или 68 л. с пиковым крутящим моментом 110 Нм или 150 Нм соответственно.

Максимальная скорость — 100 км/ч.

Есть две версии авто — с литий-железо-фосфатными аккумуляторными батареями емкостью 17,3 или 31,9 кВт•ч, которые обеспечивают запас хода 203 или 333 км по циклу CLTC соответственно. Более мощная версия дороже и стоит 12100 долларов. Пока новинка доступна только в Китае.

Салон Wuling Bingo. Фото: carnewschina.com

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