Toyota заявила о "технологическом прорыве" в производстве электромобилей

Автомобиль Toyota BEV. Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Японский автоконцерн Toyota представит высокоэффективные твердотельные батареи и другие технологии для улучшения запаса хода и сокращения затрат на будущие электромобили. Такой шаг улучшит конкуренцию производителя среди других компаний.

Об этом сообщил автопроизводитель, пишет Reuters.

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Производство аккумуляторов

Разработка аккумуляторов следующего поколения и радикальная модернизация заводов позволит автопроизводителю не отставать от конкурентов во главе с Tesla, как это было раньше.

Такой план разместили за день до собрания акционеров, которое проходит каждый год. На них будет рассмотрено управление и стратегия, включая медленный переход к электромобилям на аккумуляторах. Руководителем подобных действий будет бывший генеральный директор компании Акио Тойода.

Кроме того, в компании добавили, что с 2026 года планируют выпустить литий-ионные батареи следующего поколения, имеющие большой запас хода и более быструю зарядку.

"Технологический прорыв" от Toyota

По информации автопроизводителя, они планируют запустить "технологический прорыв", который решит проблему долговечности твердотельных аккумуляторов . Также в компании разрабатывают средства массового производства таких аккумуляторов, которые сфокусированы на коммерциализацию в течение 2027-2028 годов.

Главной особенностью будущих машин станут новые твердотельные аккумуляторы, которые будут заряжаться всего за 10 минут и давать запас хода от 1000 километров. В будущем этот показатель вырастет до 1200 километров, а после этого Toyota планирует создать еще более емкие батареи, благодаря которым можно будет проезжать до 1500 километров.

Специальная платформа для электромобилей

В компании сообщили, что разрабатывают специальную платформу для электромобилей, чтобы снизить цену новых моделей и полностью автоматизировать конвейерную линию. Этот шаг даст конец системе конвейерной ленты, которая определяла производство автомобилей при Генри Форде, а именно более 100 лет назад.

Отмечается, что на "самоходной" сборочной линии производимые автомобили Toyota будут проезжать сами.

Конкуренция с Tesla

Старший аналитик SBI Securities Кодзи Эндо отметил, что был удивлен решению Toyota противостоять лидерству Tesla в эффективности производства.

"Я еще не уверен, что Toyota может отразить контрнаступление, но она готовится попробовать", — сказал он.

На 2026 год запланирован запуск целой линейки электромобилей Toyota (BEV) нового поколения, которые к 2030 году должны разойтись тиражом в 3,5 миллиона единиц.

Напомним, ранее Tesla выдвинула предложение о создании фабрики в Индии, направленной на производство электромобилей для внутреннего рынка и экспорта.