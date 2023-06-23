Украина стала европейским лидером по динамике продаж гибридных авто

По абсолютным результатам продаж новых гибридов Украина занимает лишь 25 место в Европе. Фото: pixabay

В 2023 году на украинском авторынке продажи гибридных авто выросли более чем вдвое. Причина – дороговизна топлива и дефицит электроэнергии в результате российской агрессии.

По данным AUTO-Consulting, рынок новых гибридных автомобилей в Украине за 5 месяцев 2023 года вырос на 105,8%. Это больше, чем в любой стране Евросоюза, где продажи гибридных авто выросли на 19% по сравнению с прошлым годом. Вторым рынком по динамике роста стала Бельгия (+51,3%), третьим – Португалия (+46,4%).

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Впрочем, по абсолютным результатам продаж новых автомобилей с гибридными технологиями Украина занимает только 25 место в Европе.

В целом доля гибридных автомобилей на украинском рынке сегодня составляет 17,5%. Это 29 место по данному показателю в Европе. Для сравнения средняя доля гибридов на континенте составляет 33,1%. Больше таких машин в Финляндии (46,4%), Венгрии (44,7%) и Эстонии (40,4%). Самый маленький показатель гибридов в Болгарии (2,8%).

ТОП 10 популярных гибридов в Украине

Toyota RAV4 – цена от 38 797 дол. Nissan Qashqai – цена от 24 160 дол. Mercedes-Benz GLE – цена от 101 025 долл. Toyota Camry – цена от 38 993 дол. Toyota Yaris Cross – цена от 30 405 дол. Volvo XC90 – цена от 72 566 дол. Audi Q8 – цена от 87 255 долл. Toyota C-HR – цена от 34 740 дол. Toyota Highlander – цена от 66 345 дол. Volvo XC60 – цена от 53 106 дол.

Ранее мы писали, что рынок электрических автомобилей в Украине, несмотря на российское вторжение, в прошлом году вырос и поставил рекорды. Так, в 2022 году украинцы приобрели 22,5 тыс. электромобилей, что на 45,3% больше, чем в 2021-м.

Также сообщалось, что японский концерн Toyota планирует выпустить высокоэффективные твердотельные батареи и другие технологии для улучшения запаса хода и сокращения затрат на будущие электромобили.