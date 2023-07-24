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Рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году

24 июля 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году
Самый популярный гибрид в Украине — Toyota RAV-4. Фото: akbset
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Потребители предпочитают гибридные автомобили перед полностью электрическими машинами из-за отсутствия волнений относительно запаса хода в дороге. В Украине гибриды популярны еще и по причине постоянного подорожания горючего.

За 6 месяцев 2023 автопарк Украины пополнили более 7 тыс. гибридных легковых авто. Это на 23% больше, чем в 2022-м и только на 11% меньше, чем в 2021-м, когда на территории нашего государства еще не велись полномасштабные боевые действия, сообщает Укравтопром.

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Сегодня почти все известные автомобильные бренды производят гибридные машины. Но украинцы предпочитают лишь некоторые из них.

В июне 2023 года гибриды заняли долю на отечественном авторынке 18%. Причем доля новых автомобилей из этого количества составляла 68%.

ТОП-3 лидеров рынка новых гибридов в Украине в 2023 году

  • Toyota RAV-4 — 770 ед.;
  • Mercedes-Benz GLE — 383 ед.;
  • Nissan Qashqai — 363 ед.

ТОП-3 лидеров рынка импортируемых гибридов в Украине в 2023 году

  • Ford Fusion US — 247 ед.;
  • Toyota Prius — 229 ед.;
  • Ford C-Max Hybrid — 210 ед.

Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-3 лучших гибридных автомобилей в 2023 году. Также мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.

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