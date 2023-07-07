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ТОП-3 лучших гибридных авто в 2023 году

7 июля 2023 16:15
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Лучшие гибридные авто в 2023 году: ТОП 3
В прошлом году доля электромобилей и гибридов в Европе превысила 20%. Фото: hevcars
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

 

Сегодня почти все известные автомобильные бренды производят гибридные машины. Некоторые потребители предпочитают такие авто перед полностью электрическими из-за отсутствия волнений относительно запаса хода.

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В Украине гибриды популярны еще и по причине постоянного подорожания горючего. Так в июне 2023 года гибриды заняли долю 18% на отечественном авторынке.

Итак, эксперты What car? выбрали лучшие автомобили этого класса, чтобы покупатель мог избежать дорогостоящей ошибки. Предлагаем тройку лидеров.

1. Lexus NX 450h+

Фото: edmunds

Имеет достаточно большой запас хода на электричестве – 72 км. Авто хорошо управлять, а его интерьер трудно упрекнуть.

  • Максимальная скорость: 200 км/ч
  • Суммарная мощность: 309 л.с.
  • Мощность: 235 л.с.

2. Audi A3 Sportback 40 TFSIe

Фото: wikipedia

Mercedes A-Class A250e имеет несколько более дешевую покупную цену и несколько лучший запас хода только на электроприводе – 75 км против 67 у Audi A3 Sportback 40 TFSIe. А ведь A3 гораздо изысканнее и лучше в управлении.

  • Максимальная скорость 227 км/ч
  • Суммарная мощность: 204 л.с.
  • Мощность: 109 л.с.

3. Skoda Octavia 1.4 TSI iV Estate

Фото: carmagazine

Octavia iV в смешанном цикле тратит всего 1.2 л/100 км. Важно, что это сочетается с комфортной поездкой, множеством стандартного оборудования и достаточно вместительным багажником.

  • Максимальная скорость: 220 км/ч
  • Суммарная мощность: 204 л.с.
  • Мощность электроэнергии: 114 л.с.

Ранее мы писали, что Украина стала первой в Европе по динамике покупки гибридов.

Также стало известно, сколько стоит первый электромобиль Xiaomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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