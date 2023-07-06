Стало известно, сколько стоит первый электромобиль Xiaomi
Недавно появилась стоимость первого электромобиля китайской компании Xiaomi. Так, электрокар с учетом всех его составляющих имеет "приятный ценник".
Об этом сообщает ProstoMob.
Какова стоимость первого электромобиля Xiaomi
По словам анонимного источника, цена первого электрокара Xiaomi уже определена с учетом всех важных факторов.
По мнению экспертов, источником информации могло быть лицо, связанное с одной из дочерних компаний автомобильного концерна FAW, руководство которой недавно объявило о своем участии в разработке обсуждаемой модели электромобиля. По этому источнику, минимальная цена электрокара Xiaomi будет составлять ¥149 900 или примерно $20 777.
Интересно, что цена, отмеченная выше, совпадает с ранее опубликованной стоимостью электромобиля в социальной сети "Вейбо". Несмотря на это, тогда глава PR-департамента Xiaomi Ван Хуа неожиданно заявил, что упомянутая цифра "не соответствует действительности".
Напомним, что китайский бренд Xiaomi представил новый смарт-телевизор TV EA32. Эта модель получила не флагманские опции, но главным конкурентным преимуществом продукта есть цена.
Также мы писали, что в китайском Гуанчжоу на выставке "День технологий" представили прототип летучего электрокара GAC GOVE. Это беспилотный одноместный аппарат, который может передвигаться по земле и по воздуху.