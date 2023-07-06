Стало известно, сколько стоит первый электромобиль Xiaomi

Электромобиль китайской компании Xiaomi. Фото: google.com

Недавно появилась стоимость первого электромобиля китайской компании Xiaomi. Так, электрокар с учетом всех его составляющих имеет "приятный ценник".

Об этом сообщает ProstoMob.

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Какова стоимость первого электромобиля Xiaomi

По словам анонимного источника, цена первого электрокара Xiaomi уже определена с учетом всех важных факторов.

По мнению экспертов, источником информации могло быть лицо, связанное с одной из дочерних компаний автомобильного концерна FAW, руководство которой недавно объявило о своем участии в разработке обсуждаемой модели электромобиля. По этому источнику, минимальная цена электрокара Xiaomi будет составлять ¥149 900 или примерно $20 777.

Интересно, что цена, отмеченная выше, совпадает с ранее опубликованной стоимостью электромобиля в социальной сети "Вейбо". Несмотря на это, тогда глава PR-департамента Xiaomi Ван Хуа неожиданно заявил, что упомянутая цифра "не соответствует действительности".

Напомним, что китайский бренд Xiaomi представил новый смарт-телевизор TV EA32. Эта модель получила не флагманские опции, но главным конкурентным преимуществом продукта есть цена.

Также мы писали, что в китайском Гуанчжоу на выставке "День технологий" представили прототип летучего электрокара GAC GOVE. Это беспилотный одноместный аппарат, который может передвигаться по земле и по воздуху.