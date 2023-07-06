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Стало відомо, скільки коштує перший електромобіль Xiaomi

6 липня 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, скільки коштує перший електромобіль Xiaomi
Електромобіль китайської компанії Xiaomi. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно з'явилася вартість першого електромобіля китайської компанії Xiaomi. Так, електрокар з урахуванням усіх його складових має "приємний цінник".

Про це повідомляє ProstoMob.

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Зазначається, що за словами анонімного джерела, ціна першого електрокара Xiaomi вже визначена з урахуванням всіх важливих факторів.

На думку експертів, джерелом інформації могла бути особа, пов'язана з однією з дочірніх компаній автомобільного концерну FAW, керівництво якої нещодавно оголосило про свою участь у розробці обговорюваної моделі електромобіля. За цим джерелом, мінімальна ціна електрокара Xiaomi становитиме ¥149 900 або приблизно $20 777.

Цікаво, що ціна, зазначена вище, збігається з раніше опублікованою вартістю електромобіля у соціальній мережі "Вейбо". Попри це, тоді глава PR-департаменту Xiaomi Ван Хуа неочікувано заявив, що згадана цифра "не відповідає дійсності".

Нагадаємо, що китайський бренд Xiaomi представив новий смарттелевізор TV EA32. Ця модель отримала не флагманські опції, але головною конкурентною перевагою продукту є ціна.

Також ми писали, що в китайському Гуанчжоу на виставці "День технологій" презентували прототип летючого електрокара GAC GOVE. Це безпілотний одномісний апарат, який може пересуватися на землі та у повітрі.

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