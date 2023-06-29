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Летюче диво: в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом

29 червня 2023 19:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В Китаї презентували безпілотне авто з вертикальним злетом
Безпілотний одномісний апарат може пересуватися на землі та у повітрі. Фото: carscoops
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В китайському Гуанчжоу на виставці "День технологій" презентували прототип літаючого електрокара GAC GOVE. Це безпілотний одномісний апарат, який може пересуватися на землі та у повітрі.

GOVE розшифровується як GAC's on-the-go, vertical-flight, electric vehicle – електричний транспортний засіб вертикального зльоту GAC. Подробиці прототипу повідомив Carscoops.

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Особливості GAC GOVE

  • Електромобіль складається з двох секцій.
  • На дорозі використовується шасі з електромоторами.
  • Для польотів використовується одномісна капсула, яка оснащена 12 пропелерами, яка здатна відокремлюватися від шасі та злітати вертикально.
  • Одне шасі може використовуватися для кількох капсул.
  • Під час польоту капсули, шасі можна дистанційно відправити в інше місце, наприклад, на парковку або на зарядну станцію.

Прототип GAC GOVE вже здійснював польоти з пасажиром на борту.

Відомі літаючі автомобілі світу

  • Aerocar (США);
  • AeroMobil 3.0 (Словаччина);
  • Airgeep (США);
  • AMV-211 (США);
  • Audi Pop.Up Next (спільна розробка Audi, Italdesign та Airbus);
  • Eagle (Ізраїль);
  • CityHawk (Ізраїль);
  • Skyblazer (США);
  • Skycar М200 і М400 (США);
  • SkyRider X2R (США);
  • PALV (Голландія);
  • The Transition (США);
  • VZ-6 (США);
  • VZ-7 (США).

Раніше GAC презентував двигун для легковика, який працює на аміаку.

Також повідомлялося, що Україна стала лідером в Європі за темпами купівлі гібридних авто у 2023 році.

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