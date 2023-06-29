В Китаї презентували безпілотне авто з вертикальним злетом

Безпілотний одномісний апарат може пересуватися на землі та у повітрі. Фото: carscoops

В китайському Гуанчжоу на виставці "День технологій" презентували прототип літаючого електрокара GAC GOVE. Це безпілотний одномісний апарат, який може пересуватися на землі та у повітрі.

GOVE розшифровується як GAC's on-the-go, vertical-flight, electric vehicle – електричний транспортний засіб вертикального зльоту GAC. Подробиці прототипу повідомив Carscoops.

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Особливості GAC GOVE

Електромобіль складається з двох секцій.

На дорозі використовується шасі з електромоторами.

Для польотів використовується одномісна капсула, яка оснащена 12 пропелерами, яка здатна відокремлюватися від шасі та злітати вертикально.

Одне шасі може використовуватися для кількох капсул.

Під час польоту капсули, шасі можна дистанційно відправити в інше місце, наприклад, на парковку або на зарядну станцію.

Прототип GAC GOVE вже здійснював польоти з пасажиром на борту.

Відомі літаючі автомобілі світу

Aerocar (США);

AeroMobil 3.0 (Словаччина);

Airgeep (США);

AMV-211 (США);

Audi Pop.Up Next (спільна розробка Audi, Italdesign та Airbus);

Eagle (Ізраїль);

CityHawk (Ізраїль);

Skyblazer (США);

Skycar М200 і М400 (США);

SkyRider X2R (США);

PALV (Голландія);

The Transition (США);

VZ-6 (США);

VZ-7 (США).

Раніше GAC презентував двигун для легковика, який працює на аміаку.

Також повідомлялося, що Україна стала лідером в Європі за темпами купівлі гібридних авто у 2023 році.