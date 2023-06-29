В Китаї презентували безпілотне авто з вертикальним злетом

Летюче диво: в Китаї показали безпілотне авто з вертикальним злетом
29 червня 2023 19:30
Безпілотний одномісний апарат може пересуватися на землі та у повітрі. Фото: carscoops
В китайському Гуанчжоу на виставці "День технологій" презентували прототип літаючого електрокара GAC GOVE. Це безпілотний одномісний апарат, який може пересуватися на землі та у повітрі.
GOVE розшифровується як GAC's on-the-go, vertical-flight, electric vehicle – електричний транспортний засіб вертикального зльоту GAC. Подробиці прототипу повідомив Carscoops.
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Особливості GAC GOVE
- Електромобіль складається з двох секцій.
- На дорозі використовується шасі з електромоторами.
- Для польотів використовується одномісна капсула, яка оснащена 12 пропелерами, яка здатна відокремлюватися від шасі та злітати вертикально.
- Одне шасі може використовуватися для кількох капсул.
- Під час польоту капсули, шасі можна дистанційно відправити в інше місце, наприклад, на парковку або на зарядну станцію.
Прототип GAC GOVE вже здійснював польоти з пасажиром на борту.
Відомі літаючі автомобілі світу
- Aerocar (США);
- AeroMobil 3.0 (Словаччина);
- Airgeep (США);
- AMV-211 (США);
- Audi Pop.Up Next (спільна розробка Audi, Italdesign та Airbus);
- Eagle (Ізраїль);
- CityHawk (Ізраїль);
- Skyblazer (США);
- Skycar М200 і М400 (США);
- SkyRider X2R (США);
- PALV (Голландія);
- The Transition (США);
- VZ-6 (США);
- VZ-7 (США).
Раніше GAC презентував двигун для легковика, який працює на аміаку.
Також повідомлялося, що Україна стала лідером в Європі за темпами купівлі гібридних авто у 2023 році.