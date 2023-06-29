В Китае презентовали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом

Летающее чудо: в Китае показали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом
29 июня 2023 19:30
Беспилотный одноместный аппарат может передвигаться по земле и по воздуху. Фото: carscoops
В китайском Гуанчжоу на выставке "День технологий" представили прототип летающего электрокара GAC GOVE. Это беспилотный одноместный аппарат, который может передвигаться по земле и по воздуху.
GOVE расшифровывается как GAC's on-the-go, vertical-flight, electric vehicle – электрическое транспортное средство вертикального взлета GAC. Подробности прототипа сообщил Carscoops.
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Особенности GAC GOVE
- Электромобиль состоит из двух секций.
- На дороге используется шасси с электромоторами.
- Для полетов используется одноместная капсула, оснащенная 12 пропеллерами, способная отделяться от шасси и взлетать вертикально.
- Одно шасси может использоваться для нескольких капсул.
- Во время полета капсулы шасси можно дистанционно отправить в другое место, например, на парковку или на зарядную станцию.
Прототип GAC GOVE уже совершал полеты с пассажиром на борту.
Известны летающие автомобили мира
- Aerocar (США);
- AeroMobil 3.0 (Словакия);
- Airgeep (США);
- AMV-211 (США);
- Audi Pop.Up Next (совместная разработка Audi, Italdesign и Airbus);
- Eagle (Израиль);
- CityHawk (Израиль);
- Skyblazer (США);
- Skycar М200 и М400 (США);
- SkyRider X2R (США);
- PALV (Голландия);
- The Transition (США);
- VZ-6 (США);
- VZ-7 (США).
Ранее GAC презентовал двигатель для легковушки, работающей на аммиаке.
Также сообщалось, что Украина стала лидером в Европе по темпам покупки гибридных авто в 2023 году.