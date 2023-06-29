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Летающее чудо: в Китае показали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом

29 июня 2023 19:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В Китае презентовали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом
Беспилотный одноместный аппарат может передвигаться по земле и по воздуху. Фото: carscoops
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В китайском Гуанчжоу на выставке "День технологий" представили прототип летающего электрокара GAC GOVE. Это беспилотный одноместный аппарат, который может передвигаться по земле и по воздуху.

GOVE расшифровывается как GAC's on-the-go, vertical-flight, electric vehicle – электрическое транспортное средство вертикального взлета GAC. Подробности прототипа сообщил Carscoops.

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Особенности GAC GOVE

  • Электромобиль состоит из двух секций.
  • На дороге используется шасси с электромоторами.
  • Для полетов используется одноместная капсула, оснащенная 12 пропеллерами, способная отделяться от шасси и взлетать вертикально.
  • Одно шасси может использоваться для нескольких капсул.
  • Во время полета капсулы шасси можно дистанционно отправить в другое место, например, на парковку или на зарядную станцию.

Прототип GAC GOVE уже совершал полеты с пассажиром на борту.

Известны летающие автомобили мира

  • Aerocar (США);
  • AeroMobil 3.0 (Словакия);
  • Airgeep (США);
  • AMV-211 (США);
  • Audi Pop.Up Next (совместная разработка Audi, Italdesign и Airbus);
  • Eagle (Израиль);
  • CityHawk (Израиль);
  • Skyblazer (США);
  • Skycar М200 и М400 (США);
  • SkyRider X2R (США);
  • PALV (Голландия);
  • The Transition (США);
  • VZ-6 (США);
  • VZ-7 (США).

Ранее GAC презентовал двигатель для легковушки, работающей на аммиаке.

Также сообщалось, что Украина стала лидером в Европе по темпам покупки гибридных авто в 2023 году.

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