В Китае презентовали беспилотный автомобиль с вертикальным взлетом

Беспилотный одноместный аппарат может передвигаться по земле и по воздуху. Фото: carscoops

В китайском Гуанчжоу на выставке "День технологий" представили прототип летающего электрокара GAC GOVE. Это беспилотный одноместный аппарат, который может передвигаться по земле и по воздуху.

GOVE расшифровывается как GAC's on-the-go, vertical-flight, electric vehicle – электрическое транспортное средство вертикального взлета GAC. Подробности прототипа сообщил Carscoops.

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Особенности GAC GOVE

Электромобиль состоит из двух секций.

На дороге используется шасси с электромоторами.

Для полетов используется одноместная капсула, оснащенная 12 пропеллерами, способная отделяться от шасси и взлетать вертикально.

Одно шасси может использоваться для нескольких капсул.

Во время полета капсулы шасси можно дистанционно отправить в другое место, например, на парковку или на зарядную станцию.

Прототип GAC GOVE уже совершал полеты с пассажиром на борту.

Известны летающие автомобили мира

Aerocar (США);

AeroMobil 3.0 (Словакия);

Airgeep (США);

AMV-211 (США);

Audi Pop.Up Next (совместная разработка Audi, Italdesign и Airbus);

Eagle (Израиль);

CityHawk (Израиль);

Skyblazer (США);

Skycar М200 и М400 (США);

SkyRider X2R (США);

PALV (Голландия);

The Transition (США);

VZ-6 (США);

VZ-7 (США).

Ранее GAC презентовал двигатель для легковушки, работающей на аммиаке.

Также сообщалось, что Украина стала лидером в Европе по темпам покупки гибридных авто в 2023 году.