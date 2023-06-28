Перший у світі аміачний двигун для легковика: його характеристики

Представлено перший у світі двигун для авто, який працює на аміаку
Китайська компанія Guangzhou Automobile Group Co. (GAC) днями продемонструвала двигун для легковика, який працює на аміаку. Мотор був представлений на щорічному технологічному заході фірми в Пекіні.
Двигун, призначений для використання в легкових автомобілях, використовує аміак, чисте та легкодоступне джерело палива, як основне джерело енергії.
Характеристики двигуна GAC
- об’єм – 2,0 л;
- потужність – 163 к.с.
Зазначимо, що аміак має низьку займистість та підвищений рівень викиду оксиду азоту. Щоправда, у компанії GAC запевнили, що проблеми повністю розв’язані, зокрема заявили про зниження викидів на 90% порівняно зі стандартним паливом.
Переваги аміаку над воднем
Сьогодні разом з воднем аміак розглядається автовиробниками однією з екологічних альтернатив звичним видам палива.
- Водень зберігають або у вигляді газу під тиском 700 атмосфер, або як рідину з охолодженням до -252,87 °C.
- Аміак зберігається в балонах як рідина за звичайного тиску й температури повітря.
З точки зору щільності зберігання енергії аміак виграє у газоподібного водню приблизно втричі за обсягом, а за вагою у 20 разів випереджає літієві акумулятори.
Які ще машини вже працюють на аміаку
Торік компанія Amogy Inc повідомила про успішну демонстрацію трактора з нульовим рівнем викидів, що працює на аміаку. Технологія була інтегрована в стандартний трактор середнього розміру John Deere 100 кВт.
В січні американська компанія Amogy представила напівпричіп з нульовим викидом, який працює на аміаку. Баки вантажного автомобіля вміщують запас палива для вироблення 900 кВт-год енергії. Це дорівнює запасу енергії в літієвих акумуляторах напівпричепа Tesla Semi.
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