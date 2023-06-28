Перший у світі аміачний двигун для легковика: його характеристики

Сьогодні аміак розглядається автовиробниками однією з екологічних альтернатив звичним видам палива. Фото: everlast.ua

Китайська компанія Guangzhou Automobile Group Co. (GAC) днями продемонструвала двигун для легковика, який працює на аміаку. Мотор був представлений на щорічному технологічному заході фірми в Пекіні.

Двигун, призначений для використання в легкових автомобілях, використовує аміак, чисте та легкодоступне джерело палива, як основне джерело енергії.

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Характеристики двигуна GAC

об’єм – 2,0 л;

потужність – 163 к.с.

Зазначимо, що аміак має низьку займистість та підвищений рівень викиду оксиду азоту. Щоправда, у компанії GAC запевнили, що проблеми повністю розв’язані, зокрема заявили про зниження викидів на 90% порівняно зі стандартним паливом.

Переваги аміаку над воднем

Сьогодні разом з воднем аміак розглядається автовиробниками однією з екологічних альтернатив звичним видам палива.

Водень зберігають або у вигляді газу під тиском 700 атмосфер, або як рідину з охолодженням до -252,87 °C.

Аміак зберігається в балонах як рідина за звичайного тиску й температури повітря.

З точки зору щільності зберігання енергії аміак виграє у газоподібного водню приблизно втричі за обсягом, а за вагою у 20 разів випереджає літієві акумулятори.

Які ще машини вже працюють на аміаку

Торік компанія Amogy Inc повідомила про успішну демонстрацію трактора з нульовим рівнем викидів, що працює на аміаку. Технологія була інтегрована в стандартний трактор середнього розміру John Deere 100 кВт.

В січні американська компанія Amogy представила напівпричіп з нульовим викидом, який працює на аміаку. Баки вантажного автомобіля вміщують запас палива для вироблення 900 кВт-год енергії. Це дорівнює запасу енергії в літієвих акумуляторах напівпричепа Tesla Semi.

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