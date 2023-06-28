Первый в мире аммиачный двигатель для легковушки: его характеристики

Представлен первый в мире двигатель для авто, работающий на аммиаке
Китайская компания Guangzhou Automobile Group Co. (GAC) на днях продемонстрировала двигатель для легковушки, работающей на аммиаке. Мотор был представлен на ежегодном технологическом мероприятии фирмы в Пекине.
Двигатель, предназначенный для использования в легковых автомобилях, использует аммиак, чистый и доступный источник топлива, как основной источник энергии.
Характеристики двигателя GAC
- объем – 2,0 л;
- мощность – 163 л.с.
Отметим, что аммиак обладает низкой воспламеняемостью и повышенным уровнем выброса оксида азота. Правда, в компании GAC заверили, что эти проблемы полностью решены, в частности, заявили о снижении выбросов на 90% по сравнению со стандартным топливом.
Преимущества аммиака над водородом
Сегодня вместе с водородом аммиак рассматривается автопроизводителями одной из экологических альтернатив привычным видам топлива.
- Водород хранят либо в виде газа под давлением 700 атмосфер, либо как жидкость с охлаждением до -252,87 °C.
- Аммиак хранится в баллонах как жидкость при обычном давлении и температуре воздуха.
С точки зрения плотности хранения энергии аммиак выигрывает у газообразного водорода примерно в три раза по объему, а по весу в 20 раз опережает литиевые аккумуляторы.
Какие еще машины уже работают на аммиаке
В прошлом году компания Amogy Inc сообщила об успешной демонстрации трактора с нулевым уровнем выбросов, работающим на аммиаке. Технология была встроена в стандартный трактор среднего размера John Deere 100 кВт.
В январе американская компания Amogy представила полуприцеп с нулевым выбросом, работающим на аммиаке. Баки грузового автомобиля содержат запас топлива для выработки 900 кВт⋅ч энергии. Это равно запасу энергии в литиевых аккумуляторах полуприцепа Tesla Semi.
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