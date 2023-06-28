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Представлен первый в мире двигатель для авто, работающий на аммиаке

28 июня 2023 21:10
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Первый в мире аммиачный двигатель для легковушки: его характеристики
Сегодня аммиак рассматривается автопроизводителями одной из экологичных альтернатив привычным видам топлива. Фото: everlast.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Китайская компания Guangzhou Automobile Group Co. (GAC) на днях продемонстрировала двигатель для легковушки, работающей на аммиаке. Мотор был представлен на ежегодном технологическом мероприятии фирмы в Пекине.

Двигатель, предназначенный для использования в легковых автомобилях, использует аммиак, чистый и доступный источник топлива, как основной источник энергии.

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Характеристики двигателя GAC

  • объем – 2,0 л;
  • мощность – 163 л.с.

Отметим, что аммиак обладает низкой воспламеняемостью и повышенным уровнем выброса оксида азота. Правда, в компании GAC заверили, что эти проблемы полностью решены, в частности, заявили о снижении выбросов на 90% по сравнению со стандартным топливом.

Преимущества аммиака над водородом

Сегодня вместе с водородом аммиак рассматривается автопроизводителями одной из экологических альтернатив привычным видам топлива.

  • Водород хранят либо в виде газа под давлением 700 атмосфер, либо как жидкость с охлаждением до -252,87 °C.
  • Аммиак хранится в баллонах как жидкость при обычном давлении и температуре воздуха.

С точки зрения плотности хранения энергии аммиак выигрывает у газообразного водорода примерно в три раза по объему, а по весу в 20 раз опережает литиевые аккумуляторы.

Какие еще машины уже работают на аммиаке

В прошлом году компания Amogy Inc сообщила об успешной демонстрации трактора с нулевым уровнем выбросов, работающим на аммиаке. Технология была встроена в стандартный трактор среднего размера John Deere 100 кВт.

В январе американская компания Amogy представила полуприцеп с нулевым выбросом, работающим на аммиаке. Баки грузового автомобиля содержат запас топлива для выработки 900 кВт⋅ч энергии. Это равно запасу энергии в литиевых аккумуляторах полуприцепа Tesla Semi.

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