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На аукціон виставили точну копію Бетмобіля

27 червня 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На аукціон виставили точну копію Бетмобіля
Точна копія Бетмобіля. Фото: Mecum Auctions
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На аукціон Mecum виставили точну копію Бетмобіля з фільму "Бетмен" 1989 року. Автомобіль побудований у 1996 році на базі Chevrolet. 

Про це йдеться на сайті аукціонного дому. 

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Бетмобіль відрізняється ефектним дизайном з довгим капотом і незвичайними задніми крилами. Зовні авто імітує кажана.

Ця копія у найдрібніших деталях повторює оригінальний Бетмобіль. Він навіть отримав зсувну кабіну та приховані кулемети, які є муляжами.

Копія Бетмобіля. Фото: Mecum Auctions

Відомо, що справжній Бетмобіль створив Джуліан Колдау. Автівка брала участь у зйомках фільмів "Бетмен" та "Бетмен повертається".

Відомо, що під капотом розташований двигун V8 потужністю 350 к.с. Він працює у парі з автоматичною коробкою передач.

Усередині встановлено індивідуальне кермо з логотипом супергероя. У салоні навіть є кнопки для керування кондиціонером.

Копія Бетмобіля. Фото: Mecum Auctions

Торги за копію Бетмобіля відбудуться з 6 по 9 липня у США. Орієнтовна вартість авто не відкривається.

Нагадаємо, Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив про оновлення процедури купівлі-продажу авто.  Згідно з постановою Кабінету міністрів, скасовується вимога про проведення експертного обстеження при перереєстрації автомобіля.

Втім, це положення не поширюється на вживані машини, які ввозяться з-за кордону вперше.

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