На аукціон виставили точну копію Бетмобіля
На аукціон Mecum виставили точну копію Бетмобіля з фільму "Бетмен" 1989 року. Автомобіль побудований у 1996 році на базі Chevrolet.
Про це йдеться на сайті аукціонного дому.
Автівка для супергероя
Бетмобіль відрізняється ефектним дизайном з довгим капотом і незвичайними задніми крилами. Зовні авто імітує кажана.
Ця копія у найдрібніших деталях повторює оригінальний Бетмобіль. Він навіть отримав зсувну кабіну та приховані кулемети, які є муляжами.
Відомо, що справжній Бетмобіль створив Джуліан Колдау. Автівка брала участь у зйомках фільмів "Бетмен" та "Бетмен повертається".
Відомо, що під капотом розташований двигун V8 потужністю 350 к.с. Він працює у парі з автоматичною коробкою передач.
Усередині встановлено індивідуальне кермо з логотипом супергероя. У салоні навіть є кнопки для керування кондиціонером.
Торги за копію Бетмобіля відбудуться з 6 по 9 липня у США. Орієнтовна вартість авто не відкривається.
Нагадаємо, Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив про оновлення процедури купівлі-продажу авто. Згідно з постановою Кабінету міністрів, скасовується вимога про проведення експертного обстеження при перереєстрації автомобіля.
Втім, це положення не поширюється на вживані машини, які ввозяться з-за кордону вперше.