Спрощення купівлі та продажу авто в Україні: як відбувається процес

Український уряд значно спростив процес купівлі-продажу авто в Україні. Фото: rightwaygroup.com.ua

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив про оновлення процедури купівлі-продажу авто. Згідно з постановою Кабінету міністрів, скасовується вимога про проведення експертного обстеження при перереєстрації автомобіля.

Втім, це положення не поширюється на вживані машини, які ввозяться з-за кордону вперше.

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Як відбуватиметься процес перереєстрації авто

Необхідно отримати талон електронного сервісного обслуговування дистанційно або через термінал в одному з сервісних центрів МВС. Подати документи адміністратору в сервісному центрі МВС для отримання послуги.

"Процес перереєстрації тепер займатиме приблизно 25 хвилин", — зазначають у МВС.

За бажанням покупця або продавця, як і раніше, можна пройти експертне дослідження авто та реєстраційних документів в Експертній службі МВС або іншій спецустанові. Висновок експертизи дійсний протягом 10 днів.

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