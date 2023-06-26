Спрощення купівлі та продажу авто в Україні: як відбувається процес

Нові правила продажу авто в Україні: які зміни ухвалив уряд
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив про оновлення процедури купівлі-продажу авто. Згідно з постановою Кабінету міністрів, скасовується вимога про проведення експертного обстеження при перереєстрації автомобіля.
Втім, це положення не поширюється на вживані машини, які ввозяться з-за кордону вперше.
Як відбуватиметься процес перереєстрації авто
- Необхідно отримати талон електронного сервісного обслуговування дистанційно або через термінал в одному з сервісних центрів МВС.
- Подати документи адміністратору в сервісному центрі МВС для отримання послуги.
"Процес перереєстрації тепер займатиме приблизно 25 хвилин", — зазначають у МВС.
За бажанням покупця або продавця, як і раніше, можна пройти експертне дослідження авто та реєстраційних документів в Експертній службі МВС або іншій спецустанові. Висновок експертизи дійсний протягом 10 днів.
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