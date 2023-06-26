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Нові правила продажу авто в Україні: які зміни ухвалив уряд

26 червня 2023 12:09
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Спрощення купівлі та продажу авто в Україні: як відбувається процес
Український уряд значно спростив процес купівлі-продажу авто в Україні. Фото: rightwaygroup.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив про оновлення процедури купівлі-продажу авто.  Згідно з постановою Кабінету міністрів, скасовується вимога про проведення експертного обстеження при перереєстрації автомобіля.

Втім, це положення не поширюється на вживані машини, які ввозяться з-за кордону вперше.

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Як відбуватиметься процес перереєстрації авто

  1. Необхідно отримати талон електронного сервісного обслуговування дистанційно або через термінал в одному з сервісних центрів МВС.
  2. Подати документи адміністратору в сервісному центрі МВС для отримання  послуги.

"Процес перереєстрації тепер займатиме приблизно 25 хвилин", — зазначають у МВС.

За бажанням покупця або продавця, як і раніше, можна пройти експертне дослідження авто та реєстраційних документів в Експертній службі МВС або іншій спецустанові. Висновок експертизи дійсний протягом 10 днів.

Раніше ми писали, які речі обов'язково повинні бути у водія в авто. За відсутність деяких з них під час перевірки поліцією передбачені штрафи до 1700 грн та вилучення посвідчення водія на кілька місяців.

Також українським водіям повідомили про штрафи та інші покарання за важливі несправні прилади в авто.

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