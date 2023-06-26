Упрощение покупки и продажи авто в Украине: как происходит процесс

Украинское правительство значительно упростило процесс купли-продажи авто в Украине. Фото: rightwaygroup.com.ua

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщил об обновлении процедуры купли-продажи авто. Согласно постановлению Кабинета министров, отменяется требование о проведении экспертного обследования при перерегистрации автомобиля.

Впрочем, это положение не распространяется на подержанные машины, ввозимые из-за границы впервые.

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Как будет происходить процесс перерегистрации авто

Необходимо получить талон электронного сервисного обслуживания дистанционно или через терминал в одном из сервисных центров МВД. Предоставить документы администратору в сервисном центре МВД для получения услуги.

"Процесс перерегистрации теперь будет занимать около 25 минут", — отмечают в МВД.

По желанию покупателя или продавца по-прежнему можно пройти экспертное исследование авто и регистрационных документов в Экспертной службе МВД или в другом спецучреждении. Вывод экспертизы действителен в течение 10 дней.

Раньше мы писали, какие вещи обязательно должны быть у водителя в авто. За отсутствие некоторых из них во время проверки полицией предусмотрены штрафы до 1700 грн и изъятие водительского удостоверения на несколько месяцев.

Также украинским водителям сообщили о штрафах и других наказаниях за важные неисправные приборы в автомобиле.