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Новые правила продажи авто в Украине: какие изменения приняло правительство

26 июня 2023 12:09
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Упрощение покупки и продажи авто в Украине: как происходит процесс
Украинское правительство значительно упростило процесс купли-продажи авто в Украине. Фото: rightwaygroup.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщил об обновлении процедуры купли-продажи авто. Согласно постановлению Кабинета министров, отменяется требование о проведении экспертного обследования при перерегистрации автомобиля.

Впрочем, это положение не распространяется на подержанные машины, ввозимые из-за границы впервые.

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Как будет происходить процесс перерегистрации авто

  1. Необходимо получить талон электронного сервисного обслуживания дистанционно или через терминал в одном из сервисных центров МВД.
  2. Предоставить документы администратору в сервисном центре МВД для получения услуги.

"Процесс перерегистрации теперь будет занимать около 25 минут", — отмечают в МВД.

По желанию покупателя или продавца по-прежнему можно пройти экспертное исследование авто и регистрационных документов в Экспертной службе МВД или в другом спецучреждении. Вывод экспертизы действителен в течение 10 дней.

Раньше мы писали, какие вещи обязательно должны быть у водителя в авто. За отсутствие некоторых из них во время проверки полицией предусмотрены штрафы до 1700 грн и изъятие водительского удостоверения на несколько месяцев.

Также украинским водителям сообщили о штрафах и других наказаниях за важные неисправные приборы в автомобиле.

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