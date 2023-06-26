За отсутствие каких вещей в автомобиле можно получить штраф
Водителям нужно обязательно придерживаться всех Правил дорожного движения. К тому же им необходимо хранить несколько вещей в автомобиле, чтобы не получить штраф.
Об этом сообщает Avtosota.
Вещи, которые обязательно должны быть в автомобиле
Согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн. Если автомобиль используется для пассажирских перевозок, сумма увеличивается до 680 грн.
Эксплуатация легкового транспорта запрещается при отсутствии или неисправности:
- стеклоочистителей;
- зеркала заднего вида;
- звукового сигнала;
- спидометра или одометра;
- бампера или заднего защитного устройства;
- защитных фартуков или брызговиков;
- медицинской аптечки с указанием типа автомобиля;
- знака аварийной остановки;
- огнетушителя;
- ремней безопасности или подголовников.
Согласно законодательству Украины, повторное в течение года совершение какого-либо из перечисленных нарушений предусматривает штраф в размере от 850 до 1700 грн. К тому же водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.
Напомним, чиновники подали в Парламент законопроект по цифровизации исполнительного производства. В случае его принятия на депозиты украинцев, имеющих задолженность, будет налагаться арест. К тому же при регистрации автомобиля тоже могут возникнуть проблемы.
Также мы писали, что опытные водители всегда держат в своем автомобиле лимон. Особенно он пригодится, когда нужно отправляться в путь ночью.