За отсутствие каких вещей в автомобиле можно получить штраф

Полицейские выписывают штраф водителю. Фото: google.com

Водителям нужно обязательно придерживаться всех Правил дорожного движения. К тому же им необходимо хранить несколько вещей в автомобиле, чтобы не получить штраф.

Об этом сообщает Avtosota.

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Вещи, которые обязательно должны быть в автомобиле

Согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн. Если автомобиль используется для пассажирских перевозок, сумма увеличивается до 680 грн.

Эксплуатация легкового транспорта запрещается при отсутствии или неисправности:

стеклоочистителей;

зеркала заднего вида;

звукового сигнала;

спидометра или одометра;

бампера или заднего защитного устройства;

защитных фартуков или брызговиков;

медицинской аптечки с указанием типа автомобиля;

знака аварийной остановки;

огнетушителя;

ремней безопасности или подголовников.

Вещи, которые обязательно должны быть в автомобиле. Фото: finance.ua

Согласно законодательству Украины, повторное в течение года совершение какого-либо из перечисленных нарушений предусматривает штраф в размере от 850 до 1700 грн. К тому же водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

Напомним, чиновники подали в Парламент законопроект по цифровизации исполнительного производства. В случае его принятия на депозиты украинцев, имеющих задолженность, будет налагаться арест. К тому же при регистрации автомобиля тоже могут возникнуть проблемы.

Также мы писали, что опытные водители всегда держат в своем автомобиле лимон. Особенно он пригодится, когда нужно отправляться в путь ночью.