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За відсутність яких речей в автомобілі можна отримати штраф

26 червня 2023 08:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За відсутність яких речей в автомобілі можна отримати штраф
Поліцейські виписують штраф водію. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Водіям потрібно обов'язково дотримуватись всіх Правил дорожнього руху. До того ж їм необхідно зберігати декілька речей в автомобілі, щоб не отримати штраф. 

Про це повідомляє Avtosota.

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Відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. Якщо автомобіль використовується для пасажирських перевезень, то сума збільшується до 680 грн. 

Експлуатація легкового транспорту забороняється за відсутності чи несправності:

  • склоочисників;
  • дзеркала заднього виду;
  • звукового сигналу;
  • спідометру чи одометру;
  • бамперу або заднього захисного пристрою;
  • захисних фартухів чи бризковиків;
  • медичної аптечки з вказанням типу автомобіля;
  • знаку аварійної зупинки;
  • вогнегасника;
  • ременів безпеки чи підголівників.
Автомобили
Речі, які обов'язково повинні бути в автомобілі. Фото: finance.ua

Згідно із законодавством України, повторне протягом року вчинення будь-якого з перелічених порушень передбачає штраф в розмірі від 850 до 1700 грн. До того ж водія можуть позбавити права керування автівками на строк від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, урядовці подали до Парламенту законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження. У разі його ухвалення, на депозити українців, які мають заборгованість, накладатиметься арешт. До того ж при реєстрації автомобіля також можуть виникнути проблеми.

Також ми писали, що досвідчені водії завжди тримають у своїй автівці лимон. Особливо він стане у нагоді, коли потрібно вирушати у дорогу вночі. 

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