За відсутність яких речей в автомобілі можна отримати штраф

Поліцейські виписують штраф водію. Фото: google.com

Водіям потрібно обов'язково дотримуватись всіх Правил дорожнього руху. До того ж їм необхідно зберігати декілька речей в автомобілі, щоб не отримати штраф.

Про це повідомляє Avtosota.

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Речі, які обов'язково повинні бути в автомобілі

Відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. Якщо автомобіль використовується для пасажирських перевезень, то сума збільшується до 680 грн.

Експлуатація легкового транспорту забороняється за відсутності чи несправності:

склоочисників;

дзеркала заднього виду;

звукового сигналу;

спідометру чи одометру;

бамперу або заднього захисного пристрою;

захисних фартухів чи бризковиків;

медичної аптечки з вказанням типу автомобіля;

знаку аварійної зупинки;

вогнегасника;

ременів безпеки чи підголівників.

Речі, які обов'язково повинні бути в автомобілі. Фото: finance.ua

Згідно із законодавством України, повторне протягом року вчинення будь-якого з перелічених порушень передбачає штраф в розмірі від 850 до 1700 грн. До того ж водія можуть позбавити права керування автівками на строк від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, урядовці подали до Парламенту законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження. У разі його ухвалення, на депозити українців, які мають заборгованість, накладатиметься арешт. До того ж при реєстрації автомобіля також можуть виникнути проблеми.

Також ми писали, що досвідчені водії завжди тримають у своїй автівці лимон. Особливо він стане у нагоді, коли потрібно вирушати у дорогу вночі.