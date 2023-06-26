За відсутність яких речей в автомобілі можна отримати штраф
Водіям потрібно обов'язково дотримуватись всіх Правил дорожнього руху. До того ж їм необхідно зберігати декілька речей в автомобілі, щоб не отримати штраф.
Про це повідомляє Avtosota.
Речі, які обов'язково повинні бути в автомобілі
Відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. Якщо автомобіль використовується для пасажирських перевезень, то сума збільшується до 680 грн.
Експлуатація легкового транспорту забороняється за відсутності чи несправності:
- склоочисників;
- дзеркала заднього виду;
- звукового сигналу;
- спідометру чи одометру;
- бамперу або заднього захисного пристрою;
- захисних фартухів чи бризковиків;
- медичної аптечки з вказанням типу автомобіля;
- знаку аварійної зупинки;
- вогнегасника;
- ременів безпеки чи підголівників.
Згідно із законодавством України, повторне протягом року вчинення будь-якого з перелічених порушень передбачає штраф в розмірі від 850 до 1700 грн. До того ж водія можуть позбавити права керування автівками на строк від 3 до 6 місяців.
Нагадаємо, урядовці подали до Парламенту законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження. У разі його ухвалення, на депозити українців, які мають заборгованість, накладатиметься арешт. До того ж при реєстрації автомобіля також можуть виникнути проблеми.
Також ми писали, що досвідчені водії завжди тримають у своїй автівці лимон. Особливо він стане у нагоді, коли потрібно вирушати у дорогу вночі.