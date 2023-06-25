Українцям заборонять купувати автівки: кого торкнеться

Чоловік вибирає автомобіль в салоні. Фото: Google

Урядовці подали до Парламенту законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження. У разі його ухвалення, на депозити українців, які мають заборгованість, накладатиметься арешт. До того ж при реєстрації автомобіля також можуть виникнути проблеми.

Проєкт відповідного закону оприлюднений на сайті Верховної ради України.

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Повідомляється, що зміни в законодавстві торкнуться охочих придбати автомобіль. Втім, якщо у вас є борг за комуналку, ви не зможете зареєструвати автомобіль.

Повідомляється, що при реєстрації транспортного засобу здійснюватиметься аналіз баз даних. Так в Єдиному реєстрі хочуть виявити боржників.

Щоправда, це ще не все. У разі наявності боргу громадян можуть позбавити можливості продовжувати депозитні договори, а на рахунок накладатимуть арешт.

У Міністерстві юстиції вважають, що такі заходи потрібні для того, щоб боржники ставили на перше місце виплату боргів по ЖКГ, а вже потім закривали інші потреби.

Нагадаємо, фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповідають, що в Україні громадяни почали отримувати менший розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, а в декого вона взагалі стала дорівнювати нулю. Там пояснили, чому так відбувається.