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Українцям заборонять купувати автівки: кого торкнеться

25 червня 2023 01:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українцям заборонять купувати автівки: кого торкнеться
Чоловік вибирає автомобіль в салоні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Урядовці подали до Парламенту законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження. У разі його ухвалення, на депозити українців, які мають заборгованість, накладатиметься арешт. До того ж при реєстрації автомобіля також можуть виникнути проблеми.

Проєкт відповідного закону оприлюднений на сайті Верховної ради України. 

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Повідомляється, що зміни в законодавстві торкнуться охочих придбати автомобіль. Втім, якщо у вас є борг за комуналку, ви не зможете зареєструвати автомобіль.

Повідомляється, що при реєстрації транспортного засобу здійснюватиметься аналіз баз даних. Так в Єдиному реєстрі хочуть виявити боржників.

Щоправда, це ще не все. У разі наявності боргу громадян можуть позбавити можливості продовжувати депозитні договори, а на рахунок накладатимуть арешт.

У Міністерстві юстиції вважають, що такі заходи потрібні для того, щоб боржники ставили на перше місце виплату боргів по ЖКГ, а вже потім закривали інші потреби.

Нагадаємо, фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповідають, що в Україні громадяни почали отримувати менший розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, а в декого вона взагалі стала дорівнювати нулю. Там пояснили, чому так відбувається.

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